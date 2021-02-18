Забор преткновения. Во Владивостоке застройщика обязали вернуть часть захваченной земли, а администрацию оборудовать тротуар на проспекте Красного Знамени

Забор установили с нарушениями. Фото: предоставлено местными жителями

Споры вокруг скандальной стройки на проспекте Красного Знамени, 94-104, не утихают. Забор, установленный на участке, где планируется строительство общественно-бытового центра, оказался частично вне закона. После многочисленных жалоб горожан состоялась прокурорская проверка, которая выявила самовольный захват 770 квадратных метров. К тому же забор, который окружают не только территорию со стороны двора, но и выстроен на дороге общего пользования, значительно закрывает обзор, создавая помехи, как автомобилистам, так и пешеходам. Обезопасить участок предстоит мэрии города.

Забор установили по всему периметру участка. Фото: предоставлено местными жителями

В нескольких местах оставили небольшие зазоры для пешеходов. Фото: предоставлено местными жителями

Напомним, тяжбы с территорией в микрорайоне разгорелись еще весной. Местные жители впервые услышали о стройке, когда под окнами началась массовая вырубка деревьев, в том числе краснокнижных. Никаких общественных слушаний, обсуждений проекта застройки и облагораживания территории не состоялась. Обескураженные горожане начали заваливать жалобами всевозможные инстанции с просьбой разобраться в ситуации. Благодаря общественному резонансу, вмешательству прокуратуры и мэрии удалось отменить порубочный талон и остановить стройку. Однако ООО «Форуминвест» летом начал огораживать территорию, периодически перекрывая проезд и работая с нарушениями. Активистам приходилось вызывать полицию с печальным постоянством.

Забор на спорной земле, дальнейшую судьбу которой еще предстоит решить через суд, так и остался стоять с августа. При этом, судя из официального ответа прокуратуры, арендатору вынесли представление об устранении нарушений еще в октябре. Однако активность на участке началась лишь вчера. По словам местных жителей, в среду появились рабочие, которые разобрали несколько секций ограждения.

Пока разобрали лишь небольшой кусочек. Фото: предоставлено местными жителями

Жители микрорайона, ходить по которому стало небезопасно, также обратились в ГИБДД. На днях из ведомства последовал ответ, что дорогу в районе домов 94-104 на Красного Знамени необходимо обустроить тротуаром. Ответственность по содержанию городских территорий возлагается на мэрию Владивостока.

– Я искренне надеюсь, что все предписания будут выполнены и мы сможем нормально ходить, не боясь за свою жизнь. Ну, а стройку, которая может грозить нашим домам обрушением, конечно, будем оспаривать, – поделилась с «КП» одна из местных активисток.

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