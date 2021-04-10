Никаких больше красивых фото: во Владивостоке закрыли главную видовую площадку

Как долго будет действовать ограничение, пока что не известно
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Вход на главную видовую Владивостока закрыт теперь и для пешеходов. Площадка, расположенная на Орлиной сопке, стала недоступна из-за строительства музейно-театрального комплекса. Как долго будет действовать ограничение, пока что не известно. Корреспондент "КП-Владивосток", побывавший на месте, наткнулся на запрещающий движение дорожный знак.
В конце прошлого года на видовой площадке установили забор, который пресек проезд машин. Однако желающих насладиться панорамой города это не остановило - стали пробираться пешком. Теперь же на территорию запрещено проходить даже на своих двоих.
Вход на главную видовую Владивостока закрыт теперь и для пешеходов
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Напомним, к разработке концепции и воплощению проекта музейного и театрально-образовательного комплекса на материковой части Владивостока привлекли одного из лучших в мире архитекторов - Хани Рашида. Комплекс обещает стать второй визитной карточкой дальневосточной столицы сразу после моста на остров Русский.
Площадка, расположенная на Орлиной сопке, стала недоступна из-за строительства музейно-театрального комплекса
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Запрещено движение пешеходов
Фото: Сергей БАЛАНОВ
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