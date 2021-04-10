Никаких больше красивых фото: во Владивостоке закрыли главную видовую площадку

Как долго будет действовать ограничение, пока что не известно Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вход на главную видовую Владивостока закрыт теперь и для пешеходов. Площадка, расположенная на Орлиной сопке, стала недоступна из-за строительства музейно-театрального комплекса. Как долго будет действовать ограничение, пока что не известно. Корреспондент "КП-Владивосток", побывавший на месте, наткнулся на запрещающий движение дорожный знак.

В конце прошлого года на видовой площадке установили забор, который пресек проезд машин. Однако желающих насладиться панорамой города это не остановило - стали пробираться пешком. Теперь же на территорию запрещено проходить даже на своих двоих.

Вход на главную видовую Владивостока закрыт теперь и для пешеходов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, к разработке концепции и воплощению проекта музейного и театрально-образовательного комплекса на материковой части Владивостока привлекли одного из лучших в мире архитекторов - Хани Рашида. Комплекс обещает стать второй визитной карточкой дальневосточной столицы сразу после моста на остров Русский.

Площадка, расположенная на Орлиной сопке, стала недоступна из-за строительства музейно-театрального комплекса Фото: Сергей БАЛАНОВ

Запрещено движение пешеходов Фото: Сергей БАЛАНОВ

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