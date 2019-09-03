Комплекс на сопке Орлиное гнездо с двумя фуникулерами и гостиницей построят к 2025 году - Кожемяко

Посетители выставки "Улицы Дальнего Востока", которая проходит в рамках пятого ВЭФ на Русском острове, смогли обнаружить в павильоне Приморского края любопытный макет театрально-музейного комплекса на Аксаковской. Это известный многим проект зданий на сопке Орлиное гнездо, ради которого недавно снесли корпуса бывшего ДВГТУ.

Представляя павильон Приморского края 3 сентября дальневосточному полпреду Юрию Трутневу, губернатор Олег Кожемяко озвучил несколько любопытных фактов о будущем театрально-музейном комплексе.

- Хорошая история и такая интересная развязка. Вот один фуникулер, вот второй фуникулер. К 2025 году будет построено. Большой объект: музейный комплекс, гостиница отдельно будет строиться за бюджетный счет - где-то около 100 тысяч квадратных метров в целом, - рассказал губернатор.

Бросается в глаза, что макет, представленный на ВЭФ-2019, отличается от того, который победил в "споре" российских и американских архитекторов. Облик будущего музейно-театрального комплекса определяли в конце прошлого года, когда выбирали между эскизами мастерской Asymptote Architecture из США и архитектурного бюро «SPEECH», прославившегося реконструкцией стадиона «Лужники».

Американцы тогда победили, о чем поспешил радостно объявить Хани Рашид на своей странице в социальных сетях. Однако его эскизы пришлись по вкусу не всем горожанам. Громоздкие здания необычной формы сравнивали с громадным водопроводным краном и вентилем. Кстати, небезосновательно.

Проект Asymptote Architecture будто создавали с прицелом на далёкое будущее. Фото: Инстаграм Хани Рашида

Проект Asymptote - вид сверху. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture

Проигравшее же столичное архитектурно бюро «SPEECH» предложило иную концепцию, которая запомнилась винтовыми лестницами и центральным зданием в форме паруса.

Проект архитектурного бюро SPEECH с видом на видовую Орлиное гнездо. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от SPEECH

Проект архитектурного бюро SPEECH с показом холла. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от SPEECH

Каково же было удивление посетителей "Улицы Дальнего Востока", помнящих тот спорт архитекторов, когда они увидели макет, больше напоминающий наработки бюро «SPEECH».

Сразу бросается и тот самый "второй фуникулер", о котором, видимо, говорил Кожемяко. Архитекторы действительно продлили на макете главную транспортную достопримечательность города до самой видовой площадки. Выглядит практично.

Первое же здание, к которому попадают пассажиры продленного фуникулера, - концертный зал. За ним, в форме паруса, расположился музейный комплекс. Тот самый, что должен объединить под одной крышей филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музей востока и Приморскую картинную галерею.

Еще дальше, на месте нынешнего стадиона, планируется строительство учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусств и общежития. Наверное, его губернатор и назвал гостиницей. На деле же речь идет о студентах, уточнил волонтер, охраняющий макет. Также он поправил, что конец строительства обещали к 2023 году. Но тут, наверное, главе региона виднее.

Посмотреть на макет можно в павильоне Приморского края. Фото: Роман Савин

Ровно год назад стало известно, что под Культурно-образовательный и музейный комплексы во Владивостоке выделено две площадки. На Русском острове возле кампуса ДВФУ уже идет строительство будущего хореографического училища и зала филармонии. На Орлиной сопке, где поселятся музеи, в короткие сроки снесли старые корпуса университета и сейчас расчищают площадку под строительство. Проект оценивается в 30 миллиардов рублей.

Увидеть своими глазами достижения дальневосточных регионов, в том числе и павильон Приморского края, все желающие смогут уже после ВЭФ, 7-8 сентября. Только нужно зарегистрироваться на специальном сайте. Как это сделать, читайте в инструкции.