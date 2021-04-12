Елена Серова — женщина-космонавт из Приморья — ответила на вопросы земляков

Космонавт Елена Серова. Фото из личного архива Серовой

Елена Серова четвертая женщина-космонавт в отечественной истории, побывавшая в космосе, уроженка приморского села Воздвиженка, ответила на вопросы своих земляков в предверии Дня космонавтики.

Видео с ответами и их текстовое изложение опубликовала пресс-служба правительства Приморского края.

— Расскажите, пожалуйста, как вы попали в состав экспедиции? Долгая ли этому предшествовала подготовка?

— Я окончила Московский авиационный институт, аэрокосмический факультет, а после пришла работать в Центр управления полетами (наиболее крупное научно-исследовательское подразделение Центрального научно-исследовательского института машиностроения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос») в качестве молодого специалиста по постоянно действующим системам кораблей, затем работала специалистом по бортовой документации.

Решила подать заявление в отряд космонавтов, прошла всю «медицину», сдала экзамены в качестве кандидатов в кандидаты в космонавты и уже по итогам всех испытаний была зачислена в ряды кандидатов в космонавты. Потом было еще около двух лет подготовки, прохождение различных тренировок, после которых нас, кандидатов, пригласили на сдачу государственного экзамена, по его итогам и присвоили звание космонавтов-испытателей.

Далее мы, как космонавты, проходили уже подготовку в группе. Такой подход подразумевал более углубленное изучение различных дисциплин. Финалом стало назначение для каждого космонавта в его экипаж, но не в основной, конечно, а в качестве дублера. Потом мы еще год работали с коллегами в составе экипажа, после чего была еще подготовка, и вот наш экипаж стартовал с Байконура, «гагаринского» старта, к Международной космической станции.

— Трудно ли жить на МКС?

— В центре подготовки космонавтов, в звездном городке, мы отрабатывали все действия, все работы, все эксперименты в условиях, максимально приближенным к тем, что ждали нас на МКС. Однако говорить о том, что было просто и легко, нельзя. Тем более, что на борту мы продолжали нашу физическую подготовку, занятия шли каждый день и длились минимум по два часа. График был расписал буквально по минутам, вплоть до того, что обозначалось, когда просыпаешься, умываешься, принимаешь пищу, проводишь те или иные работы, эксперименты. В свободное время многие занимались фотографией, а кто-то уделял дополнительное время спорту.

— Как вы относитесь к фильмам о космосе? Есть ли у вас любимый фильм?

— К фильмам о космосе отношусь положительно, и к фантастическим, и к научным. Один из последних и мой любимый — «Время первых», где абсолютно реалистично переданы события тех лет.

— Если бы вам предложили экспедицию на Марс, вы бы отправились?

— Безусловно, если бы такая возможность была, я бы не отказалась.

— Работа космонавтом — тяжелый труд, и эмоционально, и физически. Как вы отдыхали на борту МКС? Была ли возможность отвлечься?

— Космонавты очень много учатся и являются вечными студентами. Это люди, у которых фактически нет свободного времени. На борту станции бывают выходные дни и праздники. В выходные есть возможность остаться наедине с собой, сделать фотографии, посмотреть кино. На борту — хорошая фильмотека. А еще можно почитать книги, как печатные, так и в электронной версии. Как я уже говорила, у нас почти все увлекались фотографией, привезли с собой огромное количество отснятого материала. И, конечно, настоящим отдыхом для нас являлись видеоконференции с семьями. В течение 30-40 минут можно было пообщаться, увидеть родных и близких.

— Чего больше всего хотелось в космосе?

— Больше всего не хватало объятий с родными. Увидеть можешь, поговорить тоже, а вот прижаться к близкому человеку невозможно. Слишком большое расстояние.

Кроме того, хотелось клетчатки. Нам ее очень не хватало.

— Догадываюсь, что захотелось первым делом съесть на Земле после возвращения из космоса.

— Да, помню, как вернулась из космоса, и мне очень хотелось салата из свежей капусты. На самом деле есть такая традиция, когда космонавт еще до приземления может попросить, чтобы ему прямо на Байконур привезли, к примеру, грейпфрут или гранат, или арбуз — кто что хочет. Кто-то заказывал даже колбасу.

— Каково это — быть выше всех? Что чувствуется, когда смотришь на Землю?

— Это очень теплые чувства по отношению к человечеству и всем, кто живет на нашей планете. На МКС есть такой модуль купола, который сделан полностью из стекла. В нем можно зависнуть, выключить свет, и тогда создается впечатление, что просто летишь над Землей — станции нет. В это время ощущаешь себя ангелом.

— Сложно ли после полета находиться на земле? Сколько длится реабилитация?

— Восстановление проходит у всех по-разному. Но почти все сразу начинают ходить, хоть это и непривычно, поскольку нужно рассчитывать силы, чтобы сделать шаг, открыть дверь, повернуть ручку. В космосе это происходит по-другому. Достаточно плавных незначительных движений. Здесь требуется больше усилий. Кроме того, там можно вращаться в разные стороны, в разных плоскостях. А здесь можешь идти назад или вперед, вправо или влево. Максимум — получается закинуть вверх голову. Эти ограничения тоже чувствуются.

— Что в космосе больше всего завораживает?

— Завораживает звездное небо и все, что видишь вокруг. Это потрясающее зрелище, которым можно любоваться бесконечно. Виды Земли сверху. Все смотрится совершенно иначе. Ощущение полета или плавания тоже довольно незабываемое. Оно до сих пор мне снится.

— Кем бы вы стали, если не космонавтом?

— В детстве я хотела быть доктором. Но, собственно, мне удалось немного освоить и эту профессию. Я была доктором на борту МКС, дополнительным врачом экипажа. Медицина мне очень нравится. Поэтому, если бы не стала космонавтом, с удовольствием работала бы в сфере здравоохранения.

СПРАВКА

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мировой истории совершил полет в космос. На борту первого пилотируемого корабля «Восток-1» Гагарин обогнул Землю и благополучно вернулся обратно.

Елена Серова в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М» в качестве бортинженера полетела в космос 26 сентября 2014 года. Стала первой женщиной-россиянкой побывавшей на международной космической станции. 12 марта 2015 года благополучно вернулась из экспедиции. Серовой было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

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