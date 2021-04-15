Не копи долги

Отопительный сезон завершается, стартует большой ремонт. Фото: Олег Золото

Совсем скоро завершится отопительный сезон во Владивостоке, Артеме и Партизанске. Ремонтная кампания, проводимая СП «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»), продолжится гидравлическими испытаниями. Специализированные бригады в полном составе выйдут за пределы энергетических объектов: на сетях в разных частях трех городов присутствия компании пройдут плановые перекладки теплотрасс. До этого энергетики выполняют текущие ремонты всех котлов, находящихся на балансе Приморских тепловых сетей.

Все эти работы проводятся, в первую очередь, за счет платежей потребителей. В случае регулярной оплаты жителями Владивостока, Артема и Партизанска своих квитанций энергетики смогли бы увеличить и количество проводимых работ на своих сетях. А пока юридические и физические лица, по данным на 1 апреля, задолжали предприятию около 3 миллиардов рублей.

Доги копить - себе вредить

Энергокомпания ведет большую работу с должниками: специалисты проводят рейды с судебными приставами, также производится арест банковских счетов злостных неплательщиков, ограничения горячего водоснабжения и другие меры, призванные мотивировать горожанина оплатить свою задолженность. С наступлением отпускного периода (с мая по сентябрь) любители заграничных поездок могут столкнуться с неприятностями при прохождении пограничного контроля: судебные приставы не разрешат выезд должнику за пределы границы до полного погашения им задолженности за коммунальные услуги.

В свою очередь специалисты энергокомпании понимают, что обстоятельства, по которым потребитель не может оплатить счета и погасить долг, могут быть разными. Приморские тепловые сети идут навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения предлагают решить проблему с помощью соглашения о реструктуризации.

Данное соглашение позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: вся задолженность делится не более чем на 12 месяцев - именно столько и нужно будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение, в противном случае даже одна неоплата является поводом для расторжения данного соглашения.

Все для удобства

Энергетики напоминают горожанам о важности своевременной оплаты коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение). Внести платежи жители Владивостока, Артема и Партизанска могут различными способами.

- В отделениях АО «Почта России». Оплата производится наличными денежными средствами, взимается комиссия за совершение платежа в размере 1,9% (минимум - 20 руб.).

- ПАО «Почта БАНК». Оплата без комиссии предоставляется держателям карт при оплате через операторов, терминалы банка, через мобильное приложение.

- Через федеральную систему «Город». Взимается комиссия в размере 1% при оплате по следующим ссылкам:

для жителей Владивостока, для жителей Владивостока (частный сектор), для жителей Артема, для жителей Партизанска, для жителей Партизанска (частный сектор).

- Банк «Тинькофф». Оплата без комиссии доступна клиентам банка при оплате через мобильное приложение.

- Банк «Совкомбанк». Оплата без комиссии доступна клиентам банка при оплате через мобильное приложение.

- Банк «Росбанк». Оплата без комиссии доступна клиентам банка при оплате через мобильное приложение.

- АО «Газпромбанк». Оплата без комиссии доступна клиентам банка при оплате через мобильное приложение, банкомат, интернет-банк. Доступна оплата через оператора, взимается комиссия в размере 0,5% от суммы платежа.

- АО «Промсвязь банк» Оплата без комиссии для клиентов банка через мобильное приложение по QR-коду.

- ПАО «Сбербанк».

- При оплате с помощью «Сбербанк-онлайн», мобильный банк, системы автоплатежей взимается комиссия в размере 1% от суммы платежа (максимум - 500 руб.).

При оплате в банкомате: с использованием карты взимается комиссия в размере 1,2% от суммы платежа (максимум - 500 руб.); при оплате наличными взимается 2% (минимум - 20 руб., максимум - 2000 руб.).

При оплате в кассе Сбербанка взимается комиссия: при оплате с карты - 2,5% (минимум - 25 руб., максимум - 1500 руб.), при оплате наличными - 3% (минимум - 30 руб., максимум - 2500 руб.).

- ПАО «ДЭК». Доступна оплата наличными и безналичными денежными средствами. Взимается комиссия в размере 2%.

- В банках, приведенных ниже, при проведении платежа взимается комиссия в размере 1% от суммы платежа:

«Азиатско-Тихоокеанский банк»;

Амурский РФ АО «Россельхозбанк»;

АО «Дальневосточный Банк»;

АО «Роял Кредит Банк»;

АО «Солид Банк»;

АО КБ «Пойдем!»;

Банк ВТБ (ПАО);

ООО «Примтеркомбанк»;

ПАО КБ «Восточный»;

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;

Приморский РФ АО «Россельхозбанк»;

Ф-Л ДВ ПАО Банка «ФК Открытие»;

Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»;

Хабаровский филиал ПАО «РГС Банк».

- В отделениях других банков. Просим обратить внимание на то, что размер комиссии необходимо уточнять индивидуально при проведении оплаты.

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения можно обратиться по телефонам, указанным в квитанции, или по номеру Единой линии 8-800-234-7-777.

Кстати

Энергетики напоминают жителям города о том, что о снижении качества услуг теплоснабжения жители Владивостока, Артема и Партизанска могут сообщить по телефонам горячей линии Приморских тепловых сетей: 279-60-00, 279-60-01, или обратиться в интернет-приемную на сайте ДГК www.dvgk.ru.