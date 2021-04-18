«Круто ты попал на ТV»: парня из Владивостока держат в заложниках на песенном конкурсе в Китае

Холодный образ Владислава зацепил китайских (и не только!) фанатов Фото: kprofiles.com

Владислав Иванов, отправившийся в Китай учиться, как и многие из Приморья, нашел подработку — учителем китайского для японских участников телешоу, только вскоре его самого уговорили выйти на сцену. «Интересный опыт», — подумал Влад, правда, он не учел, что ему придется работать «звездой» по 20 часов в день под угрозой неустойки в случае ухода с проекта. Соотечественники, узнав о несправедливости, начали кампанию по вызволению парня, но было уже поздно. Все «круги ада» он прошел, а после финального выпуска он сможет просто не подписывать предложенный контракт.

Все началось осенью прошлого года. Владивостокцу Владиславу Иванову, студенту престижного Фуданьского университета в Шанхае, хороший знакомый Иван Ван, директор развлекательной компании King Holdings, предложил работу — поднатаскать двоих японских певцов в китайском языке и помочь им с переводом в первое время. На фоне пандемии, когда с заработком для иностранцев в Китае было туго, Владу, успевшему подхалтурить и учителем, и моделью, и поторговать российской косметикой, не соглашаться не было причин. Да и место работы было поистине райским — «продюсерский лагерь» (шоу Produce Camp 2021) со всеми удобствами на тропическом острове Хайнань, китайских Гавайях…

Однако конкурсантов прямо перед началом испытаний оказалось 89, а не 90 человек. Тогда «вакансию» создатели шоу решили закрыть приглянувшимся им переводчиком Владом, который после трех раундов уговоров все-таки согласился, полагая, что все равно долго он в проекте не продержится. Так Влад стал Лелушем, или Лулусиу, назвавшись в честь героя любимого анимэ.

Россиянин с самого начала не скрывал своего безразличия к славе и честно говорил, что хочет поскорее отправиться домой. Желание его усиливало то, что участникам запрещалось покидать территорию общежития и общаться с внешним миром. Кроме того, все свое время, до 20 часов в сутки, парни должны были посвящать репетициям и съемкам.

Русский парень без слуха и голоса дошел до финала китайской "Фабрики звезд" Фото: фан-страничка певца в Инстаграм

Правда, ирония в том, что чем больше Влад просил его отпустить, тем больше людей за него голосовали. Лелуш «пережил» своего японского подопечного и единственного русскоговорящего участника — украинца Андрея Шамрая (поющего с 4-х лет, кстати), оказавшись одним из 11-ти финалистов.

Достаточно взрослый, чтобы становиться айдолом (поп-кумиром), без слуха и голоса, 27-летний Влад философски замечал в интервью: «Я слишком стар для этого. Молодое дерево можно согнуть, а старое только сломать», но его так и не услышали. Теперь ему предстоит выступить в финале шоу с группой других участников, а потом он сможет просто не продолжать сотрудничество с продюсерами и быть свободным.

Что за айдолы такие?

О смазливых мальчиках-певцах из Кореи, так называемых айдолах, в которых влюблены девчонки по всему миру, уже многие в курсе. Но китайский бойз-бенд (музыкальная группа, состоящая только из парней), который будет сформирован по итогам некой «Фабрики звезд» на выбывание, это уже что-то новенькое… По крайней мере, для непосвященных.

Итак, в Produce Camp 2021 — отборе 11-ти лучших артистов в интернациональную поп-группу — приняли участие не только жители Поднебесной, Гонконга, Тайваня, но и США, Кубы, Тайланда, Японии, Украины.

Да, трепетное отношение жителей Поднебесной к иностранцам и людям с европейской внешностью, в частности, давно известно, но, чтобы настолько… Ведь у Владислава нет ни вокальных способностей, ни врожденной пластики, ни желания становиться «звездой», не говоря уже о музыкальном образовании.

А что сам Влад?

Во Владивосток Лелуш возвращаться не спешит, даже побывав «заложником» на китайском музыкальном шоу. Настоящая мечта парня — создать в Китае свой бренд одежды в российским стиле. Первоначальный успех на шоу этим и объясняется: голосовавшие хотели сделать Влада популярнее и помочь с финансами для начала бизнеса.

Поклонники Лелуша называют себя 笋丝 sunsi (от слов "побеги бамбука" и "фанаты") из-за его прически

Правда, не альтруизмом единым руководствовались голосовавшие на приморца. Вскоре вокруг «случайного» участника «Фабрики звезд» собрались люди, которым было интересно наблюдать за его реакцией на затянувшееся пребывание на шоу. Нашлись и те, кто решил заработать на нем. На его странице в китайской соцсети уже не особо его обсуждают, зато вовсю рекламируются и разыгрывают дорогущие брендовые вещи. И это в стране с социалистической экономикой!

Говоря же о призывах освободить парня, набирающих популярность в интернете (#свободулелушу), они запоздалы, да и соцсети, в которых к проблеме привлекается внимание, в Китае запрещены. Единственная польза от подобных акций — некая вероятность, что подобное не повторится. Так сказать, чтобы «китайцы [или правильнее, недобросовестные продюсеры – прим. корр.] поняли, что с русскими шутки плохи!», по выражению комментатора из сети.