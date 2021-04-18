«Харлей» и «Прадик»: глава Владивостока отчитался о своих доходах и имуществе

За прошедший год глава города не совершал никаких крупных покупок. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэр Владивостока Олег Гуменюк накануне отчитался перед налоговой о доходах, полученных в 2020 году. В сравнении с прошлым годом цифра стала больше на миллион рублей. А вот что касается движимой и недвижимой собственности – в этой части существенных изменений не произошло. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Так, согласно декларации, за прошедший год градоначальник заработал 3 586 031,00 рублей. Если вспомнить прошлый год, где в декларации была указана цифра 2 503 976,14 рублей, то с легкостью можно сделать вывод, что дела мэра «идут в гору».

В собственности у Олега Гуменюка по-прежнему числятся только джип марки Toyota Land Cruiser Prado и брутальный мотоцикл Harley-Davidson XL883N. Из простенького, но недешевого удовольствия – полуприцеп тракторный.

Из недвижимости у мэра дом в 245,4 квадрата и земельный участок в 227 квадратов. Еще два участка – 3609 и 384 квадратных метров – арендованы.

Олег Гуменюк в декларации указал и три своих гаража, площадь которых в два раза превышает площадь его собственного дома – 447,9; 472,3 и 205,6 квадратных метров. Среди прочих – нежилое строение площадью 18,1 квадратных метров и недостроенное здание размером 372 квадрата.

Ни детей, ни жены, ни их доходов в декларации не имеется. Данные предоставлены за период 1 января по 31 декабря 2020 года.

Напомним, Олег Гуменюк был назначен первым заместителем главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года. Но поскольку его предшественник к тому времени ушел в отпуск с последующим увольнением, то до самого конкурса на должность мэра Гуменюк был ИО. Официально его избрали градоначальником 28 марта 2019 года.

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