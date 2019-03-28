Новым мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

Сегодня, 28 марта, депутаты Думы Владивостока избрали нового мэра города. Им стал Олег Владимирович Гуменюк, который с 22 декабря 2018 года возглавлял городскую администрацию в должности исполняющего обязанности.

Процедура избрания мэра проходила в несколько этапов. С 30 января по 11 февраля граждане подавали документы в конкурсную комиссию, тем самым изъявляя свое желание побороться за кресло мэра. На конкурс заявился 51 человек, однако не все они дошли до следующего этапа - часть кандидатур комиссия забраковала на стадии проверки документов, оставив в гонке 39 претендентов.

18 марта конкурсная комиссия выслушала всех кандидатов и решила, что в финал пройдут три человека: лидер приморских садоводов и советник губернатора Александр Юртаев, исполняющий обязанности главы городской администрации Олег Гуменюк и депутат городской думы Кирилл Григорьев.

Еще до официального оглашения результатов внимание наблюдателей было приковано не столько к кандидатуре нового градоначальника, сколько к действиям его оппонентов. Политологи и журналисты гадали, повторится ли ситуация 2017 года, когда тогдашние финалисты конкурсного отбора Александр Юртаев и Алексей Литвинов заявили о том, что снимают свою кандидатуру в пользу Виталия Веркеенко.

Кирилл Григорьев не стал брать самоотвод, но подчеркнул: «Развивать город Владивосток сейчас можно только при поддержке руководства края. Такая поддержка есть у и.о. мэра Олега Гуменюка. Поэтому я отдам свой голос за Олега Владимировича». Александр Юртаев также не стал снимать свою кандидатуру. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

В заседании Думы участвовали 28 из 34 депутатов. Против кандидатуры Кирилла Григорьева высказались все 28 депутатов. Кандидатуру Олега Гуменюка поддержали 23 депутата, против - 5 народных избранников. Александра Юртаева никто не поддержал: 27 депутатов проголосовало против, один воздержался. После этого председатель Думы Владивостока Андрей Брик объявил Олега Гуменюка избранным мэром.

Глава города публично принесет присягу на торжественной инаугурации на заседании Думы города Владивостока в начале апреля.

Кстати

Буквально через несколько дней после назначения на должность и. о. мэра Владивостока Олег Гуменюк посетил студию радио «Комсомольская правда» - Приморье» и стал гостем утреннего шоу «Что приморцу хороШоу». В прямом эфире он пообещал к следующему Новому году сделать город ярче и праздничней. Он также заявил, что для соответствия статусу столицы ДФО во Владивостоке необходимо отремонтировать дороги, тротуары, спортивные площадки, благоустроить придомовые территории.

И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк даёт первое интервью в новом статусеФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Справка «КП»:

Олег Владимирович Гуменюк родился во Владивостоке в 1967 году. Имеет два высших образования. Кандидат в мастера по автоспорту. В период с 2005 по 2009 годы в администрации Владивостока возглавлял управление по физкультуре и спорту а также был заместителем мэра.

5 мая 2010 года Гуменюк стал начальником управления по физкультуре и спорту Амурской области. В феврале 2015 года Гуменюк стал заместителем председателя правительства Амурской области, курировал социальный блок: здравоохранение, образование, социальную сферу, культуру и спорт. В ноябре ушел в отпуск с последующим увольнением, вернулся в Приморье и возглавил хозяйственное управление администрации Приморского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гуменюк пообещал лучше украсить Владивосток к следующему Новому году

По словам и.о. мэра, даже губернатор обратил внимание на нехватку иллюминации, поэтому выделит около 20 миллионов рублей (подробности)

Депутат рассказал, по каким критериям будут выбирать мэра Владивостока

Желающих «рулить» приморской столицей оценят не только по качеству их предвыборной программы – но и по ряду других аспектов (подробности)

Конкурсная комиссия заслушала 39 кандидатов на пост мэра Владивостока

Каждому было дано по 10 минут, чтобы представить своё видение развития столицы ДФО и решения существующих проблем (подробности)