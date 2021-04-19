Трагедия на реке в Приморье: машина с шестью людьми рухнула с моста – три человека погибли

Троим удалось выбраться из машины, еще троих до сих пор не нашли. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

Трагедия случилась в Анучинском районе в Нововарваровке в воскресенье, 18 апреля. По предварительным данным, легковой автомобиль во время движения по мосту через реку Арсеньевка упал в воду. Причина тому - обрушение самого деревянного моста. В машине находились шесть человек. По имеющейся информации, выжить удалось лишь трем из них, девушки чудом выбрались из салона авто. На место съехались краевые спасатели, ведется поиск остальных пассажиров: водителя-мужчины и еще двух девушек. Из Владивостока в Нововарваровку отправились и водолазы для обследования дна реки.

На месте работают следователи и спасатели. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

- Автомобиль, проезжая по самодельному, деревянному мосту через реку Арсеньевка, ведущему к частному фермерскому хозяйству, съехал с него и упал в воду. При этом мост частично обрушился. По предварительным данным, в машине находилось 6 человек, троим удалось выплыть на берег, местонахождение остальных трех - неизвестно. В шесть утра 19.04.2021 для поиска пропавших и извлечения автомобиля направлена группа спасателей. Краевой ПСС в составе: 5 человек, 1 единицы техники «Камаз», лодка, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Алена Заборовская, руководитель пресс-службы министерства ГО ЧС Приморского краю.

Следователи выяснят, как именно рухнул мост. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

Водитель и все пассажиры машины – взрослые, детей среди них нет. Что именно случилось в салоне иномарки и что стало причиной жуткой драмы – выяснит следствие. Пока тела оставшихся троих не найдены, они считаются пропавшими.

- Установлено, что мост на балансе местной администрации не находится, возведен самовольно и использовался для доступа к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства, где в том числе сдавались в аренду домики для отдыха, - отмечает Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края. - В ходе проверки будет дана оценка законности возведения и эксплуатации мостового сооружения, законности предоставления услуг базы отдыха, а также реализации органами местного самоуправления мероприятий по созданию условий для осуществления предпринимательской деятельности. На место происшествия выезжал прокурор Анучинского района Ирина Ляпина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решения.

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