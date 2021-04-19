«Выбило стекло, это просто чудо»: стало известно, как трем девушкам удалось спастись из машины при обрушении моста в Приморье

Двое девушек и один молодой человек считаются пропавшими. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

18 апреля вечером компания из 6 человек поехала на машине провести время на базе отдыха, которая расположена в Нововарваровке в Анучинском районе. По предварительным данным, в салоне иномарки были ребята 1992-1996 годов рождения, а именно – пять девушек и один молодой человек. Чтобы доехать до пункта назначения, им нужно было перебраться через мост, который построен на реке Арсеньевка.

Как сообщают местные жители, мост не такой старый, как могло показаться со стороны. Несмотря на его внешне аварийное состояние, построен он был всего несколько лет назад. В итоге «груженный» шестью людьми внедорожник смог проехать всего несколько метров. Дальше случилось страшное – мост рухнул вместе с автомобилем и молодыми людьми в нем.

Позже станет ясно, что трем девушкам удалось выбраться из салона машины и спасти себе жизни. Еще трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

- Со слов самих девушек, при падении машины какая-то ветка выбила заднее стекло. Это дало возможность выбраться из салона авто. За ней последовали еще двое. Остальные, к сожалению, не смогли выбраться из машины, - рассказал «КП-Владивосток» источник в правоохранительных органах.

Выходит, что ветка не просто пробила путь девушкам, но и спасла их жизни. «Выбило стекло, это просто чудо» - восхищенно реагируют местные жители. К сожалению, пока чудесных прогнозов на счет спасения остальных ребят, нет.

На месте работают водолазы, задача - найти машину. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

- В связи с тем, что еще совсем недавно в крае пошли дожди, вода в реке очень сильно поднялась. Течение крайне сильное. Сейчас мы обследовали акваторию, которая ниже по течению, теперь будем смотреть непосредственно под самим мостом. Там, где очевидцы утверждают, что видели свет фар, машины нет. Под мостом местные уверяю, что глубина реки достигает 5 метров. В остальной же ее части 3-3,5 метра, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Александр Пак, начальник ПСП краевой поисково-спасательной службы. - Наша задача сейчас – найти машину. Если людей там не будет, будем продолжать поиски.

Проверку по факту обрушения моста и пропажи трех человек инициировали СК и прокуратура Приморья.

- В ходе проверки будет дана оценка законности возведения и эксплуатации мостового сооружения, законности предоставления услуг базы отдыха, а также реализации органами местного самоуправления мероприятий по созданию условий для осуществления предпринимательской деятельности, - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс

По результатам доследственных работ, будет принято процессуальное решение.

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