ЧемГордитсяПриморье: "Комсомольская правда" отправляется в автопробег

Уже в понедельник, 26 апреля, команда "Комсомолки" вместе с блогерами, фотографами и видеографами отправляется в автопробег #ЧемГордитсяПриморье.

Весь маршрут мы преодолеем на новых внедорожниках Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, предоставленными официальным дилером - "Авторитет Авто+".

Каждое утро в прямом эфире радио "Комсомольская правда" мы будем делиться своими эмоциями и впечатлениями с нашими слушателями и рассказывать о самых интересных предприятиях Приморского края, на которых побываем всей командой. Как добывается уголь, строятся дома и ремонтируются пароходы? На ком держится экономика Приморья? Обо всём этом вы узнаете от нас во время автопробега.

Слушайте радио "Комсомольская правда" во Владивостоке на волне 90,4 FM, в Уссурийске - 99,4 FM и Находке - 107,2 FM. Путевые заметки автопробега читайте на нашем сайте dv.kp.ru и в социальных сетях по хэштегу #ЧемГордитсяПриморье.

Генеральный партнёр автопробега - ООО "Авангард", официальный дилер Toyo Tires на территории Дальнего Востока.

Партнёры: производственно-строительная компания "Тёплый дом", группа компаний "Славда", сеть кафе для автолюбителей "Coffee Machine".