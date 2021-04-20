«Нас ждет серьезная операция»: мама избитого во Владивостоке школьника рассказала подробности нападения

Сколько именно мальчик пробудет в больнице - пока неизвестно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке несколько девятиклассников избили семиклассника по приказу девочки, с которой у него случился конфликт. В результате 13-летний ребенок оказался в больнице со сломанной челюстью, а с одноклассницей и ее «взрослыми» защитниками-зачинщиками теперь разбирается полиция. «Комсомолка» побеседовала с мамой пострадавшего мальчика и выяснила о том, в каком состоянии он находится сейчас.

- Я узнала обо всем этом по телефону. Мне позвонили одноклассники моего сына и сказали о том, что его избила толпа девятиклассников. Разумеется, я все бросила и помчалась к нему, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Елена, мама 13-летнего мальчика. – На нем были синяки и у него было что-то с челюстью, сам он чувствовал слабость и тошноту. Мальчики мне рассказали, что они втроем вышли со школы, где их поджидали мальчики из 9-класса и две девочки из их класса. Они бежали за ними. Потом они разделились. Некоторые из семи взрослых учеников удерживали двух одноклассников моего сына, а другие наносили удары моему ребенку.

После того, как мама забрала избитого сына, он оказался на больничной койке. Врачи диагностировали у него переломы нижней и верхней челюстей.

- У нас уже была операция, впереди еще одна – более сложная. Сыну должны поставить пластину, с которой он будет ходить 2 месяца. Врачи предупредили, что после операции у него будут отеки. Сколько именно продлится период восстановления – пока неизвестно. К счастью, сейчас ему намного лучше, чем несколько дней назад. Из-за сломанной челюсти он не мог нормально питаться. Но мы справимся, - говорит мама мальчика.

19 апреля в школе состоялось родительское собрание. На нем было принято решение разделить девочек, которые спровоцировали драку, по разным классам. Мама одной из дам согласилась, хоть и не признала, что ее дочь в чем-то виновата.

Вместе с тем, мама одного из нападавших парней уже привлечена к административной ответственности. Еще один юноша, как известно, стоит на учете в ПДН. Полиция продолжает проводить проверку. Сейчас все зависит от судебно-медицинской экспертизы, которая должна оценить степени тяжести нанесенного семикласснику вреда.

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