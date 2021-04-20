Разгул стихии в Приморье: сорваны крыши, повалены деревья, разбито авто

ЧП в Кавалеровском районе Приморья. Фото: www.instagram.com/dps_control_dalas.

Днем, 20 апреля, стихия не на шутку разгулялась в Приморье. Из-за усиления ветра в крае объявлено штормовое предупреждение. По расчетам специалистов, порывы в ближайшие часы могут достигнуть 28 метров секунду. В Дальнегорском городском округе и Кавалеровском районе оказались повалены деревья, а с нескольких зданий сорвана обшивка с крыш.

Циклонический вихрь из Якутии, который во вторник переместился в Хабаровский край, принес в Приморье холодную воздушную массу и сильный ветер. По сообщениям очевидцев, в поселке Рудный Кавалеровского района порывы ветра сорвали часть крыши с местной школы. К счастью, обошлось без пострадавших. Но процесс обучения временно пришлось прервать.

Из-за ветра пострадала школа. Фото: www.instagram.com/dps_control_dalas.

В Дальнегорске внушительный кусок шифера ветром унесло со здания детской поликлиники на улице Горького.

Обшивку сорвало на здании поликлиники. Фото: www.instagram.com/administration_dalnegorsk.

Как стало известно, ветром сорвало 180 квадратных метров листовой кровли. Сейчас на месте ЧП работает комиссия. Стоить отметить, что ремонт кровли в школе прошел летом 2020 года. Поэтому подрядчик по гарантии приступит к восстановлению поврежденной конструкции, когда позволят погодные условия.

– Резкие и сильные порывы ветра сохраняются еще в нескольких населенных пунктах: Кавалерово и Зеркальном. Поэтому администрация Кавалеровского района приняла решение в целях безопасности населения отменить дополнительные занятия и занятия во вторую смену во всех школах муниципального образования. Завтра также все школы будут работать в формате дистанционного обучения,– прокомментировала «КП-Владивосток»Татьяна Веретенникова, и.о. начальника отдела образования администрации Кавалеровского муниципального района.

Из-за ветра в разных районах города также не устояли деревья. На Горького один из стволов угодил на припаркованную Subaru, разбив лобовое стекло и повредив капот.

По прогнозам синоптиков, усиление ветра носит кратковременный характер. Вскоре погода в крае должна наладиться.

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