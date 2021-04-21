«Избил палкой, привязал веревкам и угрожал убить»: жителя Приморья осудят за похищение экс-супруги

Теперь мужчине грозит серьезное лишение свободы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 59-летнего жителя Владивостока. Следствие обвиняет его по статье: «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия». А человеком, чью свободу он решил ограничить, стала его супруга.

- По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый, находясь в помещении подъезда дома по улице Адмирала Юмашева во Владивостоке, применил насилие к бывшей супруге, избил ее палкой, - отмечает Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратура Приморского края. - Угрожая травматическим пистолетом, вытащил потерпевшую из подъезда, посадил в заранее припаркованную автомашину и увез ее в район проспекта Красоты во Владивостоке. Там он связал женщину веревкой, угрожал ей убийством и удерживал в автомашине до момента ее освобождения сотрудниками полиции.

Напомним, что в тот день в городе был объявлен план перехват. Бдительная соседка увидела из окна своей квартиры странную картину ссоры между мужчиной и женщиной. На ее глазах неизвестный силой затолкал даму в машину и уехал в неизвестном направлении. Однако своевременное информирование и оперативная работа сотрудников ДПС сделали свое, и вскоре похитителя задержали.

- В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал в полном объеме и показал, что потерпевшая его оговорила, - сообщают в надзорном ведомстве.

Тем не менее, уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Если бывшего супруга признают виновным, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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