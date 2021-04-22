Губернатор Камчатки Владимир Солодов: «Полуостров будет обеспечен доступным по цене, надежным и экологичным видом топлива»

По словам главы региона, в ближайшее время инфраструктура будет построена. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

21 апреля Владимир Путин, президент РФ, на ежегодном послании Федеральному собранию обратил внимание на одну из важнейших региональных проблем – доступная газификация населения. В частности глава государства сделал акцент на Камчатке, обозначив, что для полуострова необходимо создать локальную газовую принимающую инфраструктуру. Это даст возможность надежно и на долгосрочной основе обеспечить газом не только жителей, но и предприятия Камчатки.

После Федерального собрания в региональном правительстве прокомментировали заявление Владимира Путина.

- Это можно уже считать состоявшимся фактом, поскольку президентом в послании обозначено прямое поручение правительству РФ решить вопрос со строительством инфраструктуры для приема газа. Речь идет о компенсации дефицита, возникшего из-за недопоставок природного газа, за счет сжиженного природного газа, который будет поставляться с перевалочного пункта, реализуемого компанией НОВАТЭК в бухте Бечевинская. В ближайшее время инфраструктура будет построена. На практике это означает, что полуостров будет обеспечен доступным по цене, надежным с точки зрения поставок и экологичным видом топлива. В перспективе мы сможем и модернизировать коммунальное хозяйство, и развивать промышленность, и продолжить политику сдерживания тарифов в жилищно-коммунальном секторе, которую проводим сейчас, - сказал Владимир Солодов, губернатор Камчатки.

Подробнее об этапах газификации на Камчатке читайте по ссылке.

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