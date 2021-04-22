Спроси у доктора: как подготовить ребенка к детскому саду

Необходимо очень серьезно отнестись к этому вопросу, так как до садика малыш ел и спал, когда хотел, как такового четкого распорядка дня у него не существовало. В садике же есть определенные правила и малыш должен и морально, и физически подготовиться к новой общественной жизни.
Вот ряд правил, подготовленных экспертами Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы, которые помогут вашему ребенку адаптироваться:
Говорите с ребенком о детском садике всегда положительно.
За месяц до начала посещения начинайте приучать ребенка к режиму, который принят в детском саду.
В еде также старайтесь придерживаться детсадовского режима. Это поможет избежать капризов в будущем.
Поощряйте общение ребенка со сверстниками, так он быстрее адаптируется в коллективе детского сада.
Купите ребенку удобную одежду, которая легко снимается и одевается.
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