«Везде пролезем, прокрадемся в цеха, но расскажем все как есть»: автопробег «Чем гордится Приморье» стартовал

Команда "Комсомольской правды - Владивосток" готова. Автопробег #ЧемГордитсяПриморье начинается! Фото: Александр Хитров.

Вы же знаете, как мы в «Комсомольской правде – Владивосток» любим автопробеги… Постойте, кажется, мы уже писали об этом полгода назад, когда отправлялись в путь по городам и селам нашего края в рамках проекта «Чем гордится Приморье». Да, верно, осенью прошлого года мы объехали пол-Приморья, рассказывая вам о предприятиях, на которых держится наш край, и о людях, на которых в свою очередь держатся эти предприятия.

Но оказалось, и это очевидно, что в Приморье еще очень много чем можно гордиться, так что одним автопробегом тут не отделаешься. Сегодня, 26 апреля, мы снова отправляемся в путь по Приморскому краю, чтобы прямо с колес рассказывать вам обо всем что увидим. С собой мы берем журналиста, блогера, фотографа, видеографа, «водителя» квадрокоптера и радиоведущего. Как вы понимаете, следить за нашим автопробегом можно будет на сайте dv.kp.ru, в социальных сетях по хэштегу #ЧемГордитсяПриморье, а также в эфире радио «Комсомольская правда», куда мы будем включаться каждое утро всю неделю с 26 по 30 апреля.

Весь наш путь мы преодолеем на новых Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в максимальной комплектации. Фото: Александр Хитров.

В планах автопробега посетить огромный угольный разрез в Новошахтинске, ремонтно-судостроительный завод под Находкой, домостроительный комбинат в Надеждинском районе вместе с жилым комплексом «Формат», который возводится из материалов, произведенных на этом комбинате. И конечно же, посетим одно из главных предприятий Приморского края и с точки зрения экономики, и с точки зрения нашего морского бунтарского духа – Владивостокский морской торговый порт. Для кого-то будет просто интересно почитать или послушать, как устроены эти предприятия, на каких винтиках и шпунтиках они работают, на чьих плечах держатся. А кому-то (и мы на это особенно надеемся) будет важно узнать про условия труда и уровень зарплат, чтобы принять решение начать новую жизнь на новой работе.

А начнется автопробег «Чем гордится Приморье» с визита на ткацкую фабрику, которая производит оригинальную продукцию, известную на весь край. Пока не будем раскрывать всех секретов, но главный вы уже увидели на фото: автомобильный партнер нашего автопробега – официальный дилер Nissan в Приморском крае компания «Авторитет-Авто+». Нам очень приятно снова сотрудничать с этой компанией и отправляться в путь на двух флагманах в линейке Nissan – новеньких Qashqai и X-Trail.

«Вы сегодня отправляетесь в автопробег на двух автомобилях в максимальной комплектации, в которых есть все, что необходимо для комфортного путешествия. Это и панорамная крыша, и электронные системы предупреждения об опасности, и подогрев руля, сидений, продвинутая навигация, сонары и камеры кругового видения. В общем, есть все, сложнее наверное сказать, чего в них нет, - говорит Алексей Изотов, руководитель отдела продаж ООО «Авторитет-Авто+». - Ниссан делает ставку на кроссоверы, сегодня в линейке сразу несколько хороших автомобилей, с которыми мы приглашаем ознакомиться читателей «Комсомольской правды». Вам же желаю хорошего пути, не превышать скорость, потому что на этих авто это очень легко сделать! Увидимся через неделю».

Алексей Изотов, руководитель отдела продаж ООО «Авторитет-Авто+». Фото: Александр Хитров.

Видимо, без сравнений и тест-драйвов не обойдется, так что будем рассказывать в пути о том, как ведут себя эти автомобили на приморских дорогах, чем радуют нас и кому бы мы посоветовали задуматься о такой покупке. Также в пути мы тестируем шины от TOYO TIRES, которые с нами тоже отправляются уже не в первое путешествие.

«Лично мне всегда было интересно, как устроены фабрики, заводы, фермы, порты, комбинаты, как производятся (именно производятся, а не привозятся из Китая, чтобы тут на них наклеили бирочку) товары, чем именно на предприятиях занимаются приморцы, какие у них условия труда, сколько они зарабатывают, в конце концов. Какая у них мотивация работать и жить в Приморье, делать лучше наш край, - говорит Сергей Ланин, журналист, редактор «Комсомольской правды» во Владивостоке. – В прошлом году участников автопробега «Чем гордится Приморье» встречали на предприятиях очень открыто и с энтузиазмом. Большие начальники снимали свои пиджаки и надевали халаты или робу, чтобы лично устроить нам экскурсию, провести через все процессы. Надеюсь, и в этом году мы сможем все так же подробно изучить и наглядно рассказать нашим читателям. В противном случае мы сами везде пролезем, спустимся в карьеры, прокрадемся в цеха, но добудем информацию и все расскажем, как есть».

Во время автопробега мы также устроим тест-драйв шинам TOYO TIRES. Фото: Александр Хитров.

Итак, старт автопробега дан. В 10:30 от дилерского центра «Авторитет-Авто+» наша команда на двух автомобилях, заметных даже издалека, отправилась в путь. Ищите нас на приморских дорогах, фотографируйтесь с автомобилями, участвуйте в наших викторинах, читайте новости на сайте и, конечно же, настраивайтесь на волну радио «Комсомольская правда» 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99?4 FM в Уссурийске.

Генеральный партнёр автопробега: ООО Авангард - официальный дилер TOYO TIRES на территории Дальнего Востока.

Партнеры: производственно-строительная компания «Тёплый дом», группа компаний «Славда», рекламная Мастерская «Room 32», сеть автокафе «Coffee Machine».