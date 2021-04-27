И в горящую фанзу войдет, и тигра в прыжке остановит. Китаянка встала на пути краснокнижного хищника

Жительница Китая попыталась голыми руками остановить тигра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Весьма необычная история развернулась на российско-китайской границе, неподалеку от села Турий Рог на северо-западном берегу озера Ханка. Амурский тигр, гостивший в Приморье, возвращаясь в Поднебесную, нарвался на китайских фермеров. То ли по неопытности, то ли от испуга, работяги повели себя не совсем адекватно. Очевидцы сначала начали гонять краснокнижного хищника с помощью авто, а после одна из местных жительниц и вовсе встала на защиту земель грудью.

Как предполагают специалисты, тигр пришел в Приморье из провинции Хэйлунцзян. Хищника видели в районе села Турий Рог. Полосатый красавчик отметился на погранпереходе и засветился вблизи огородов. Один из жителей Ханкайского района даже успел запечатлеть редчайшую кошку и сообщил о появлении царя Уссурийской тайги в Центр «Амурский тигр».

– Дальнейшая судьба тигра такая….Он перешел обратно границу и попал в незнакомый ландшафт. Китайские граждане сначала пытались его гонять по полям на автомобиле. Он даже врезался в машину, помяв ее. А после женщина буквально встала у него на пути, что крайне безрассудно с ее стороны, – рассказал пресс-секретарь Центра «Амурский тигр» Вадим Шкодин.

К счастью, хищный зверь повел себя более, чем корректно, и даже в стрессовой ситуации не стал нападать на человека. По видео сложно оценить травмы, полученные отчаянной китайской колхозницей, но судя по всему, она отделалась относительно легкими повреждениями.

– Обычно жители Приморья знают, как вести себя при встрече с тигром. Даже взять тот же Ханкайский район, где эти хищники появляются довольно редко из-за обилия сельхоз угодий и относительно маленького лесного массива. Думаю, что в нашем крае такой ситуации не произошло бы. Гонять зверя на машинах и, тем более, вставать на его пути, местные жители бы не стали. В Приморье тигра знают давно, уважают и справедливо его опасаются, предпочитая наблюдать издалека. Возможно, жители Китая, решили рассмотреть диковинного зверя поближе, – поделился Вадим Шкодин.

История закончилась вполне благополучно и для участников неожиданного сафари и для самого зверя. Красавчика отловили специалисты китайского профильного министерства, после чего временно отправили в заповедник. Тигра назвали Вандашань №1 – по аналогии с названием горной местности Ванда, где его и нашли. По подсчетам зоологов, самцу 2-3 года, он весит 225 килограмм. В карантине хищник проведет около 45 дней, под пристальным наблюдением специалистов, после чего решится его дальнейшая судьба.

Отметим, официальный единовременный учет по всему ареалу обитания амурских тигров проходит раз в 10 лет. В России охватываются все регионы и подсчитывается общее количество особей. Но, чтобы держать руку на пульсе и понимать текущее состояние популяции, специалисты все же ежегодно мониторят обстановку на вверенной территории. Так, по экспертным оценкам на конец 2020 года, в дикой природе в четырех субъектах Дальнего Востока сейчас чуть больше 600 особей. Большинство полосатых кошек проживает именно в Приморском крае – от 476 до 483.

Специалисты советуют ни в коем случае не приближаться к тиграм, не пытаться их кормить. Лучшим решением будет – найти убежище и постараться осторожно уйти, не привлекая внимания хищника.

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