Идем 10 километров в соседнее село на уроки: чтобы найти водителя школьного автобуса для детей, в Хасанском районе увеличат бюджет

Проверку инициировала и прокуратура Приморья. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

27 апреля в Хасанском районе провели совещание, в котором приняли участие сотрудники СК, прокуратуры, представители думы и администрации района. Предмет беседы – школьники из сел Андреевка и Сухановка, которые учатся в школе, расположенной в поселке Зарубино. Расстояние между населенными пунктами – около 10 километров. И вот больше года дети добираются до учебного заведения пешком. А все потому что за все это время не нашлось желающего закрыть ставку водителя школьного автобуса. Местные говорят – маленькая зарплата и большая ответственность, поэтому не выстраивались очереди на эту должность за 30 тысяч рублей. Место до сих пор вакантно.

- По результатам совещания принято решение инициировать внесение изменений в бюджет района, после чего заработная плата водителей существенно повысится. В ближайшее время в центр занятости населения будет направлена заявка с указанием о повышенной заработной плате, - сообщила полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Напомним, что ранее СК начал доследственную проверку из-за отсутствия школьного автобуса для детей по статье «Халатность». Вместе с тем, проверку инициировала и прокуратура Приморья.

- Установлено, что с марта 2020 года должность водителя школьного автобуса остается вакантной. Местные жители не желают поступать на работу водителем ввиду невысокой заработной платы и необходимостью иметь определенный стаж работы водителем данной категории. Расстояние от села до школы составляет более 10 километров. Такой путь преодолеть несовершеннолетним самостоятельно не представляется возможным, родители вынуждены возить детей самостоятельно, - сообщили в прокуратуре края.

В надзорном ведомстве также отметили, что по итогам проделанной работы будет оценена эффективность и полнота работы по обеспечению прав детей на доступное образование, которую проводят органы местного самоуправления. По результатам всех проверок будут приняты процессуальные решения.

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