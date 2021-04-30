«Только у одного были силы, чтобы плакать»: в Приморье дальневосточных котят, брошенных мамой сразу после рождения, пытаются спасти приемным родителем

Котят уже положили рядом с друг другом. Фото: принтскрин видео.

29 апреля в парке «Белый лев» стало на двух новорожденных дальневосточных котят больше. В этот день Забава родила малышей, но материнским инстинктом к ним так и не прониклась. Ранним утром сотрудники парка услышали жалобное мяуканье, которое доносила из вольера Забавы. Только вот сама новоиспеченная мать в домик к деткам заходить отказывалась – лишь обеспокоенно бегала вдоль ограждения. Ветеринары наблюдали за поведением Забавы несколько часов, чтобы не вторгаться в жизнь животных. Однако кошка к новорожденным так и не приблизилась.

- Ночь выдалась очень холодной, на земле лежала изморозь... Мы не могли больше ждать - уже было ясно, что Забава не станет заботиться о котятах. Однако без боя она не пустила нас в вольер. Наша лесная кошка яростно защищала свою территорию - ею двигали инстинкты, но их не хватило, чтобы пробудить материнскую ласку, - сообщают ветеринары парка «Белый лев». - Когда мы забрали малышей, они были мокрыми, холодными, и только у одного были силы, чтобы плакать. После родов Забава даже не вылизала их, и пуповина тоже осталась не тронутой. Но она не виновата - к сожалению, такое бывает у животных, выращенных в неволе.

По счастливой случайности домашняя кошка Виктора, главного защитника обитателей парка, Софа также совсем недавно стала мамой. Дальневосточных малышей обтерли, обогрели и положили рядом с котятами Софы. Конечно, внешне они отличаются, но есть вероятность, что кошечка проникнется к ним и не сможет оставить в беде.

По наблюдению ветеринаров, сейчас крошкам уже намного лучше. Теперь осталось, чтобы их приняла приемная семья. Тем более, что на практике подобных удивительных случаев родительской любви, доказывающей, что чужих детей не бывает, полно.

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