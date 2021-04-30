«Насчитал штук 300». На Камчатке случилась массовая гибель оленей

На Камчатке погибли олени. Фото: Мария АНАНОВА

Массовая гибель северных оленей случилась на Камчатке. О ЧП в тундре стало известно благодаря видеозаписи очевидца, наткнувшегося на страшную находку. По словам местного жителя, он насчитал около 300 туш сохатых, лежащих в тундре. В правительстве Камчатского края уже подтвердили информацию о массовом падеже животных. Свою проверку по факту случившегося также начала прокуратура.

ЧП произошло на севере Камчатского края, в окрестностях села Усть-Хайрюзово Тигильского района. Как считают специалисты краевого министерства сельского хозяйства, которые уже пообщались с руководством местных оленеводческих предприятий, рогатый скот мог отбиться от основного стада и погибнуть из-за отсутствия корма.

О ЧП в тундре стало известно благодаря видеозаписи очевидца. Фото: принтскрин видео telegram/debri

– Ранее оленей выпасали в северной части полуострова. Из-за пожаров, которые произошли в тундре в прошлые годы, кормовая база для оленей истощилась. Предприятием было принято решение гнать стадо на юг, это около 100 километров. Предварительно оленеводы проехали весь маршрут на снегоходах. Когда начали гнать стадо, вскрылись некоторые реки, поэтому было принято решение вести оленей в глубь полуострова. Из-за переменчивой погоды на снегу встала ледяная корка, олени не могли добыть корм самостоятельно. Основное стадо оленеводы кормили комбикормом. Погибшие олени, скорее всего, отбились от стада, – прокомментировал министра сельского хозяйства Камчатского края Вячеслав Черныш.

В понедельник к месту массовой гибели животных планируется направить вертолет. Расходы на себя берет предприятие «Возрождение развития оленеводства». Сотрудники фирмы вместе с ветеринаром осмотрят сохатых, чтобы сделать более конкретные выводы.

Тем временем, информацию о массовом море также проверяет прокуратура Камчатского края.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего. К проверке привлечены специалисты контролирующих и правоохранительных органов, – прокомментировала пресс-служба ведомства.

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