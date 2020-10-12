Ученые: «красный прилив» может «отравить» практически любую бухту Дальнего Востока

Ученые полагают, что «красный прилив» спровоцировал гибель морских организмов в Авачинском заливе на Камчатке. Фото: Shutterstock

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов во время совещания с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным заявил, что гибель морских организмов в Авачинском заливе на Камчатке могла быть вызвана «красным приливом». Доводы ученого во многом подтверждают коллеги из ДВФУ, которые на днях вернулись с камчатской экспедиции. Они также склонны полагать, что причиной гибели бентосных животных стало «вредоносное цветение водорослей». Так что же такое «красный прилив» и чем он опасен?

Пусть вас не вводит в заблуждение слово «прилив», такое название используется в разных языках просто исторически, по-видимому, с тех времен, когда люди еще не понимали причину этого опасного явления. На самом деле речь идет о вредоносном цветении – быстром размножении микроскопических водорослей динофлагеллят.

Какого цвета «красный прилив»

Цветение водорослей часто встречается как в морских, так и в опресненных водах и, зачастую, оно не сопряжено с опасностью. При большом скоплении водорослей они действительно изменяют цвет воды. Например, жители Владивостока уже привыкли, что раз в год, летом, море у берегов может стать внезапно оранжевым. Так цветет ночесветка, и она для людей не опасна.

А вот кто опасен – динофлагелляты. В большой концентрации цвет воды действительно может меняться в сторону красного оттенка. Всему виной фотосинтетические пигменты, содержащиеся в этих водорослях. Хотя и не всегда вода окрашивается именно в красный цвет, известны случаи изменения цвета воды в зеленые и даже коричневые оттенки. Скорее, именно из-за опасного характера процесс и получил «красную» характеристику. Еще бы, ведь эта водоросль может убить человека.

Камчатка уже была под ударом

Первый в истории зарегистрированный случай отравления и гибели людей от цветения водорослей произошел в 1793 году в Канаде, а уже спустя шесть лет ситуация повторилась и на Дальнем Востоке. 8 июля 1799 года глава Российско-Американской торговой компании Александр Баранов констатировал следующее. У западного берега острова Ситка на Аляске всего за два часа в мучениях умерли 115 человек, причиной смерти стали отравленные мидии, собранные в проливе между островами Ситка и Чикагова.

Туземцы были настолько поражены массовым отравлением охотников, что окрестили пролив «Пагубным» и поспешили покинуть промысел. В 1840 году берега Флориды окрасились в неестественный красный цвет. Люди, живущие на побережье стали жаловаться на кашель и насморк, а те, кто рискнул искупаться в красной воде, обращались к врачу с раздражением кожи.

Еще один случай отравления был зафиксирован в 1945 году, когда шестеро членов экипажа рыболовного судна флотилии «Алеут» также отравились мидиями, собранными в бухте Павла в Беринговом море. Тогда погибло два человека.

В 1976 году зацвела вода у берегов Борнео, 202 человека получили отравление, 7 человек погибли. Люди отравились моллюсками, которые были загрязнены красными водорослями. У пострадавших отмечался паралич центральной нервной системы.

А в 1973 году в Петропавловске-Камчатском во время «красного прилива» погибло двое детей, отравившихся мидиями. Всего известно более 25 официально зарегистрированных случаев появления «красного прилива» по всему миру.

В поле зрения ученых

С тех пор много красной воды утекло, но опасное явление по-прежнему находится под пристальным вниманием ученых. За десятилетия работы эксперты выявили как минимум 25 различных видов потенциально токсичных водорослей в морях Дальнего Востока. А в 1988 году ученые подробно описали диатомовые водоросли рода Pseudo-nitzschia, вырабатывающие нейротоксичную домоевую кислоту. Эта водоросль стала причиной массовой гибели людей у берегов Канады, США и Новой Зеландии. Случаи ее цветения зарегистрированы и в дальневосточных морях. Так только в заливе Петра Великого и на побережье Охотского моря у острова Сахалин обнаружено 10 видов данного рода. Что примечательно, эта водоросль цветет как летом, так и осенью, когда их плотность может достигать нескольких миллионов клеток в литре морской воды.

В 1995 году в свет выходит атлас-справочник «красные приливы» у восточной Камчатки за авторством кандидата биологических наук, ведущего научного работника Камчатского института экологии и природопользования ДВО РАН, планктонолога Галины Коноваловой. В этой работе она подробно описывает вред от этого пагубного явления.

- «Красные приливы» наносят существенный ущерб рыбному хозяйству и аквакультуре (например, в 1972 году убытки от них во Внутреннем Японском море составил 7,1 млрд. иен), поскольку являются причиной гибели рыбы и других животных, представляют реальную опасность для жизни людей, употребивших в пищу донных беспозвоночных, в особенности моллюсков. Они причиняют большой вред морским экосистемам, так как обуславливают дефицит кислорода в воде, появление в ней сероводорода и аммиака и тем самым способствуют возникновению заморных явлений, - пишет Галина Коновалова.

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков заявляет, что одноклеточные ядовитые водоросли встречаются довольно часто в пробах вод, в которых проводится экологический мониторинг. Бухта Врангеля, районы Владивостока, залив Посьета и в других местах, в том числе и в Охотском море.

- «Красный прилив» часто путают, под разным названием могут выступать совершенно разные организмы. Например во Владивостоке чаще всего такой эффект прилива дает ноктилюка – простейшее жгутиковое животное, которое напитывается жиром, имеет достаточно крупный размер, в спокойную тихую погоду подымается к поверхности и ветром ее сбивает к берегу, создавая тот самый эффект. Сам же «красный прилив» вызывают планктонные микроводоросли – динофлагелляты, диатомовые и другие водоросли, они как раз таки и опасны тем, что накапливают токсины. Эти водоросли есть практически везде, в каждой бухте, но в малой концентрации, и потому не опасны. На размножение этих водорослей влияет много факторов, и один из них, это межвидовая конкуренция. Побеждает обычно какой-нибудь один вид, он и дает ту самую вспышку, причем это могут быть зеленые, бурые, красные водоросли, но чаще всего ядовитые водоросли не дают такой вспышки, - говорит Владимир Раков.

Сейчас ученым предстоит выяснить, что же на самом деле стало причиной активного размножения опасных водорослей на Камчатке. Ведь как показывают многолетние наблюдения, осеннее цветение ядовитых водорослей присуще южным морским территориям, где температура воды все еще находится на комфортном уровне.

- Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач - провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы, - об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров, чьи слова приводит пресс-служба правительства Камчатки.

Как с этим бороться?

Если коротко – никак. Это природное явление, многие ученые склонны полагать, что это так называемый механизм саморегуляции экосистем. Природа адаптируется под человека и его растущее антропогенное влияние на окружающий мир. Есть лишь общие рекомендации, которые помогут защититься от пагубного влияния опасного цветения воды. Не есть моллюсков в период размножения и во время цветения водорослей, то есть весной и осенью, и не купаться в море подозрительного цвета.

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