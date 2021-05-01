Умерла в эту же ночь. В Приморье по вине врача погибла пациентка

На скорой женщину вовремя доставили в больницу, вот только там ей не помогли. Фото: Милана СОКОЛ

Врачебная ошибка в Приморье привела к смерти местной жительницы. Женщина, поступившая в больницу, осталась без квалифицированной помощи. Пациентку в тяжелом состоянии попросту выписали домой. В ту же ночь она умерла.

В Приморье состоялось судебное заседание по уголовному делу, связанному с оказанием некачественных медицинских услуг и гибелью пациента. Настоящая трагедия разыгралась еще в августе 2019 года. Все это время длилось следствие и судебные тяжбы. Как отмечает пресс-служба прокуратуры Приморского края, почувствовав сильные боли в области живота, жительница Уссурийского городского округа вызвала скорую, естественно, надеясь оперативно получить помощь.

Бригада скорой свою работу выполнила, доставив больную в приемный покой «Уссурийской центральной городская больницы». А дальше ситуация приняла неожиданный поворот. Несмотря на резкую боль и плохие анализы, указывающие на тяжелое состояние и возможное внутреннее кровотечение, дежуривший врач не помог больной. Хирург лишь провел поверхностный осмотр, не посчитав нужным вызвать врачей клинических профилей, после чего отправил пациентку домой.

Врачебная ошибка стоила женщине жизни, она скончалась в эту же ночь. Суд признал врача виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Медик отделался довольно легко, получив 2 года ограничения свободы. Это значит, что мужчина не будет отбывать наказание в колонии, но обязан постоянно отмечаться, а также не выезжать за рубеж, не покидать дом в определенное время, а также воздержаться от массовых мероприятий.

Напомним, жалобы на оказание медицинских услуг в Приморье – не единичный случай. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о гибели доцента Морского государственного университета имени Невельского во Владивостоке, который попал в критическом состоянии в реанимацию после дистанционно лечения. От тяжелейшей пневмонии и коронавируса мужчину пытались вылечить с помощью минимальной дозы антибиотика, даже не назначив уколы, капельницу или срочную госпитализацию.

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