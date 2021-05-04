«Будет идти 12 часов подряд»: названо время удара циклона с ливневым дождем во Владивостоке

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Буквально в понедельник, 3 мая, синоптики объявили о штормовом предупреждении в связи с ухудшением погоды на всей территории Приморского края. В дополнение к прогнозу специалистов «Примгидромета» добавим важные уточнения. Согласно информации с портала «Расписание погоды», обложной дождь начнется уже 4 мая. Так с 16:00 до 22:00 ожидается до 6 миллиметров осадков. А уже после 10 вечера во Владивостоке начнется ливневый дождь. Прогнозируется, что меньше, чем за 6 часов в городе выпадет до 13 миллиметров осадков. Продолжится дождь вплоть до 5 мая.

Но рассчитывать на то, что 5 мая ухудшение ослабит хватку, не стоит. Непогода в городе лишь усугубится. На онлайн-табло сайта указано, что в среду с 4:00 до 10:00 в дальневосточной столице ожидается ливень. За шесть часов выпадет до 19 миллиметров осадков.

Сопровождаться осадки будут туманом и понижением температур. Днем воздух прогреется лишь до 13 градусов, но ощущаться они будут, как +5 градусов. Скорость ветра будет в пределах 9 метров в секунду, но его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Уже в четверг погода поутихнет, и в городе будет без осадков. Правда, если верить этому же табло, затишье будет недолгим, потому что уже к вечеру 7 мая во Владивостоке снова ливневый дождь.

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