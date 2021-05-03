Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В отдельных районах региона ожидается гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Приморье в ближайшие дни резко ухудшится. От ясных солнечных дней с температурой до 22 градусов тепла останутся лишь воспоминания. На смену им придут гроза, сильный ветер и обильные осадки. Об этом сообщает «Примгидромет».

Так, по данным метеорологов, ухудшаться погода начнет уже в среду, 5 мая. Поспособствуют этому активные фронтальные разделы. На большей территории ожидаются сильные дожди с количеством до 40 миллиметров осадков за 12 и менее часов.

Утром в южной половине Приморье осадки будут достигать 50 миллиметров, днем сильный дождь накроет еще и восточную часть края. В отдельных районах ожидается гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Специалисты также отмечают, что возможен резкий подъем уровня воды в реках и подтопление отдельных пойменных участков.

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