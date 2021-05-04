«Задушил мальчика цепью»: арестован подозреваемый в зверском убийстве 15-летнего подростка в Приморье

На снимке сам подозреваемый в убийстве. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следователи выступили с ходатайством об избрании судом меры пресечения в отношении 35-летнего жителя Большого Камня. Он проходит по уголовному делу об убийстве 15-летнего подростка, как главный подозреваемый. Ранее по факту смерти мальчика было возбуждено дело по статье «Убийство». Детали зверского преступления удалось раскрыть не сразу. Спустя время оперативники сообщили, что происходило перед трагедией.

- По версии следствия, 30 апреля 2021 года возле водоема в 1,5 километра от улицы Чкалова в городе Большой Камень подозреваемый и двое подростков отдыхали и играли в экстремальные игры – связывали друг другу руки и пытались развязаться, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ. - В какой-то момент между подозреваемым и потерпевшим возникла ссора в связи с тем, что первый стал обвинять подростка в краже и требовать вернуть украденные ранее деньги.

В итоге приморец воспользовался тем, что у мальчика связаны руки и задушил его цепью. Когда подросток потерял сознание, мужчина просто выбросил труп в водоем.

Сейчас следователи продолжают проводить комплекс мероприятий, чтобы закрепить доказательную базу. В результате проделанной работы можно будет предъявить подозреваемому обвинение в совершении тяжкого преступления. Вместе с тем, пока назначены экспертизы. В том числе - психолого-психиатрическая. Она и установит, отдавал ли себе отчет мужчина во время убийства и является ли о вообще вменяемым.

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