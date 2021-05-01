Положение о фотоконкурсе «Вид из окна на ПриМорье»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

«Вид из окна на ПриМорье»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Вид из окна на ПриМорье» среди читателей газеты и сайта «Комсомольская правда».

1.1. Организатор конкурса – АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в лице Владивостокского филиала.

1.2. Место нахождения Организатора: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д.8.

1.3. Территория проведения конкурса: город Владивосток и Приморский край.

1.4. Официальный сайт Организатора – www.dv.kp.ru

1.5. Электронная почта: konkursvl@phkp.ru

1.6. Сроки проведения конкурса: с 1 мая 2021 г. по 21 мая 2021 г.

1.7. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.

1.8. Призовой фонд:

- Участник, занявший первое место, получает робот мойщик окон.

- Участники, занявшие второе и третье место, получают книги издательского дома «Комсомольская правда».

1.9. Призовой фонд формируется за счет Партнёров конкурса.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. К участию в конкурсе допускаются жители Приморского края и города Владивостока. В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организации, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению конкурса. В конкурсе запрещается участвовать лицам, лишенным свободы по приговору суда и отбывающим наказание в специальных учреждениях.

2.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам акции, не имеют права на получение призов конкурса.

2.3. Высылая материалы, указанные в п. 2.6. настоящего Положения, для участия в конкурсе, Участники конкурса соглашаются с условиями настоящего Положения; соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промоматериалов; а также с тем, что исключительные имущественные права на их изображения переходят к Организатору конкурса без дополнительного письменного согласия Участника конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

2.4. Организатор конкурса вправе использовать имя, фамилию, личное изображение Участников конкурса по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях и, как это указано выше, без дополнительного согласия Участников конкурса и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

2.5. Организатор конкурса вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных Участников конкурса, необходимых для целей проведения конкурса.

2.6. Для участия в конкурсе необходимо в период с 1 по 21 мая 2021 года загрузить фотографии с изображением вида из окна на сайт dv.kp.ru

Под фото необходимо указать ФИО и контактный телефон Участника конкурса.

Победители будут определены 24 мая 2021 года в 18.00 (по местному времени). Результаты будут опубликованы 25 мая 2021 года в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте www.dv.kp.ru.

Призы победителям будут выдаваться с 25 мая 2021 года в редакции «Комсомольская правда» - Владивосток», расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, д.8 (5-й этаж).

2.7. Из числа участников, принявших участие в конкурсе и выполнивших условия, определенные в п. 2.6. настоящего Положения, будет отобран один главный призёр, выбранный путем независимого голосования. Следующие 2 участника (по результатам независимого голосования) получат поощрительные призы.

Участники конкурса, ставшие Тремя Призерами, будут проинформированы по телефону, указанному в заявке, о необходимости прибытия в офис Организатора для вручения призов.

2.8. Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.

2.9. Призеры по требованию и при необходимости обязаны предоставить Организатору следующую информацию и документы:

2.9.1. Отсканированную копию паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией и регистрацией).

2.9.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор конкурса может связаться с Призером.

2.9.3. Копию своего свидетельства ИНН.

2.9.4. Копию страхового свидетельства СНИЛС.

2.10. Организатор конкурса вправе изменять условия конкурса в части, касающейся порядка его проведения, сроков и иных условий по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений.

2.11. Любые расходы, понесенные в связи с участием в конкурсе (включая коммуникационные и транспортные расходы), не предусмотренные настоящим Положением, Участники конкурса несут самостоятельно.

2.12. Организатор конкурса не несет ответственности за качество продуктов и услуг, предоставляемых в результате использования призов. Всю ответственность за качество таких продуктов и услуг несут их производители и лица, фактически предоставляющие продукты и услуги, предоставляемые при использовании приза.

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Принимая участие в конкурсе, Участник конкурса дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных; а именно – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения Конкурса и в течение 3-х (трех) лет после его окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон).

3.2. Факт участия в конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника конкурса на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.3. Факт участия в конкурсе подтверждает согласие Участника конкурса с тем, что в случае признания его Призером, информация об этом факте, а также ФИО и населенный пункт проживания Призера буду опубликованы в газете и на сайте Организатора.

3.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участникам конкурса для целей участия в конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В качестве условия участия в конкурсе Призер соглашается на запись, фотосъемку, видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения конкурса и после проведения его итогов; а также на размещение, трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видеосъемки в оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику конкурса какого-либо вознаграждения за такое использование на территории всего мира.

3.6. При этом Участник конкурса вправе отозвать данное согласие на обработку собственных персональных данных, направив Организатору конкурса подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Положения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, стороны/участники конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участие в конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участника конкурса с настоящим Положением.