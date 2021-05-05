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Общество5 мая 2021 8:00

По просьбам пассажиров во Владивостоке появятся шесть новых автобусных маршрутов

Свое мнение по перевозкам жителям предлагают высказать по телефону или через интернет
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Владивосток ждет обновление маршрутов общественного транспорта.

Владивосток ждет обновление маршрутов общественного транспорта.

Фото: Милана СОКОЛ

Шесть новых автобусных маршрутов планируется запустить во Владивостоке в этом году. Такое решение приняли специалисты городского управления транспорта, основываясь на просьбах горожан. Важно отметить, что некоторые маршруты существенно облегчат жизнь пассажиров, проживающий в микрорайонах, где до этого не было транспортного сообщения.

С июля в столице Приморского края начнет действовать маршрут № 30к «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая». Уже летом жители Тихой смогут добраться без пересадок до лечебных центров на Черемуховой. Стоит отметить, что работники системы здравоохранения Первомайского района тоже поддержали идею о запуске прямого маршрута.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в сентябре в городе запустят сразу 4 новых маршрута.

№ 78 «Волховская – Семёновская»;

№ 87 «Семеновская – Мыс Чумака»;

№ 91 «Майора Филипова – Багратиона»;

№ 99 «Адмирала Смирнова – Снеговая Падь».

– Решения о введении маршрутов принимали после изучения пассажиропотока и пожеланий горожан. В одном случае это возвращение маршрута, но с новой схемой. Речь идет об автобусе № 78. Маршрут № 87 давно просили жители мыса Чумака, № 91 вводим для горожан, проживающих в новом микрорайоне на улице Майора Филипова, № 99 – для жителей Снеговой Пади, – отметил начальник управления транспорта Александр Иванов.

Еще 1 новый маршрут появится во Владивостоке в ноябре. Автобус № 94д запустят на полуострове Песчаный по маршруту «Центр (с. Береговое) – 54 км автодороги 05А-214. Он поможет связать остров с основной трассой, когда будет закрыта навигация маломерных судов.

С июля во Владивостоке также скорректируют схему движения на 4 маршрутах, в автобусах № 5, 12, 29к и 79. Так, маршрутка № 5 сейчас перевозит пассажиров от остановки «Изумруд» до «Окатовой», а будет ездить до «Назимовской батареи». Кольцевой маршрут №12 «Героев Варяга – Луговая – Героев Варяга» продлят до Семеновской. Автобус № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – ТЦ «Изумруд» будет проходить через фуникулер и Партизанский проспект. Короткий маршрут № 29к на острове Русском продлят до мыса Поспелова.

– Свое мнение о новых и измененных маршрутах пассажиры могут высказать, обратившись в управление транспорта администрации Владивостока по телефону: 2614-334 или на его аккаунт в Инстаграме – gortrans_vl, – прокомментировали специалисты мэрии города.

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