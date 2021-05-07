Бессмертный полк онлайн 9 мая 2021 года во Владивостоке: как поучаствовать, когда начнется, где смотреть?

Акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн из-за сложной эпидемиологической обстановки. Фото: "КП" Архив

Акция "Бессмертный полк" во Владивостоке в 2021 году пройдет в режиме онлайн. Такое решение приняли организаторы из-за сложной эпидемиологической ситуации.Рассказываем, что нужно знать о шествии, где смотреть трансляцию и когда она начнется.

Как стать участником шествия "Бессмертный полк" онлайн?

Чтобы стать участником шествия "Бессмертного полка" онлайн, есть несколько вариантов. Самый распространенный - заполнить регистрационную форму на официальном сайте "Бессмертного полка". Нужно загрузить фотографию своего родственника, создать семейную историю и рассказать о его боевом пути. Но есть и другой, более простой способ. С 7 мая можно публиковать историю о своем родственнике солдате или труженике тыла в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграме, отметив её хештегом #СтройБессмертногоПолка. Все эти истории автоматически попадут в ленту трансляции на сайте Полка.

Когда начнется онлайн-шествие?

9 мая 2021 года ровно в 15:00 по местному времени начнется акция "Бессмертный полк" в режиме онлайн. В трансляции будут по очереди сменяться фотографии фронтовиков и труженников тыла из Приморского края. В подписи под фото будет размещена история вашего родственника, которую вы опишете либо на странице проекта при заполнении формы, либо в посте в социальных сетях.

Где смотреть трансляцию

Видеотрансляцию можно будет смотреть на нашем сайте dv.kp.ru и на официальном сайте проекта "Бессмертный полк".