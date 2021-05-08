Прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» продлили

В этом году трансляция «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах страны.

Приморцы еще успевают принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Организаторы акции продлили прием заявок на до 12:00 мск 9 мая.

Срок продлен для подачи заявок через мини-приложения «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk), а также на ресурсе «Банк Памяти» (https://sber9may.ru).

«По многочисленным просьбам, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», принято решение продлить прием заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка» через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12:00 мск 9 мая», - сообщили в пресс-службе движения.

Прием заявок на официальном сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен 7 мая в 10:00 мск. Все анкеты, загруженные до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» в День Победы 9 мая.

Материалы, загруженные после десяти часов 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю «Бессмертного полка онлайн» 10-11 мая на сайте проекта https://2021.polkrf.ru и в соцсетях.

В этом году трансляция «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах страны.

В Приморье посмотреть прямой эфир «Бессмертного полка» можно будет на телеканале «ОТВ-Прим» и «Спасск ТВ +». Также событие будут освещать интернет-издание «Аргументы и факты», информационные агентства «PrimaMedia», «UssurMedia» и Правительство Приморского края в своих соцсетях.

Напомним, в 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях.

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