«Мы гордимся, что живем с Вами в одно время». В День Победы во Владивостоке отмечает юбилей ветеран Великой Отечественной войны

Николаю Яковлевичу исполнилось 95 лет. Фото: Милана СОКОЛ

Радость со слезами на глазах – именно так сегодня по всей России встречают День Победы, заслуженной потом и кровью советского народа. 9 мая принято чествовать тех, кто воевал, кто отдал свои жизни и положил здоровье за будущую свободу. Мы – последнее поколение, которое видит героев тех дней воочию, и именно в наших силах отблагодарить их за мирное небо над головой.

Они воевали, чтобы мы жили свободно. Фото: Милана СОКОЛ

Одним из тех, кто прошел Великую Отечественную войну, стал житель Приморья Николай Москаленко. Сегодня у него двойной праздник, в знаменательную для всей страны дату ветерану исполнилось 95 лет.

День рождения в День Победы. Фото: Милана СОКОЛ

Николай Яковлевич родился 9 мая 1926 года в селе Черниговка в Приморье. На фронт он попал 17-летним мальчишкой, получив призывной в Красную Армию от военного комиссариата города Владивостока. В страшные годы войны Николай Москаленко служил в артиллерийском дивизионе, сопровождая военные эшелоны из родного Приморья в Москву. В 1945 он стал участником сражения против милитаристской Японии, развернувшегося на Корейском полуострове. Воевал в составе дивизиона береговой обороны Тихоокеанского флота. На фронте погибли два брата Николая Яковлевича и отец. Когда закончилась война, Николай Москаленко продолжил службу, отдав большую часть жизни Тихоокеанскому флоту.

В 76-ю годовщину Победы юбиляра поспешили поздравить губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Олег Гуменюк и председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. Чествование ветерана состоялась в Адмиральском сквере, где сегодня проходит концерт для тех, кто вырвал свободу из лап врага.

– Николай Яковлевич Москаленко – человек, который 53 года отдал нашему Тихоокеанскому флоту. У него сегодня день рождения – 95 лет! Давайте вместе поздравим его! Николай Яковлевич, мы гордимся, что живем с вами в одно время, вы вдохновляете нас своим примером, своим долголетием, трудолюбием, своим подвигом в Великую Отечественную войну, – отметил Олег Кожемяко, предложив присоединиться к поздравлению всех присутствующих. Помимо добрых слов и букета участнику военных действий вручили конверт.

Николая Яковлевича поздравили в торжественной обстановке. Фото: Милана СОКОЛ

За годы службы Николай Москаленко награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими медалями. Николай Яковлевич вырастил сына и дочь, сейчас он воспитывает внука, передавая ему весь опыт и прививая патриотизм.

Редакция «КП-Владивосток» желает юбиляру здоровья и долголетия и говорит искреннее «Спасибо за Победу».

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