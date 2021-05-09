Прямая онлайн-трансляция Парада Победы во Владивостоке 9 мая 2021: новинки военной техники и шоу в небе

Парад Победы во Владивостоке Фото: Сергей ТАРАСОВ

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы Победы во Владивостоке 9 мая 2021: сегодня на центральной улице пройдет парад войск и боевой техники в честь 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. На улицу Светланскую выйдет более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота и 61 единица военной техники, а если позволит погода, то в воздушной части парада будет участвовать 23 единицы авиационной техники.

Прямо сейчас на Светланской напротив центральной площади проходит построение войск Владивостокского гарнизона. Руководство края и города, командование флотом, почетные гости, ветераны размещаются на трибунах. Сам парад начнется в 10:00. Корреспонденты «Комсомолки» уже на месте и будут рассказывать вам, что сегодня происходит в центре города, в режиме онлайн.

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9:45 На Светланской уже выстроились парадные колонны. На трибуну подошел губернатор края Олег Кожемяко, жмет руки ветеранам: "Спасибо вашей закалке. Глядя на вас и мы держимся", - говорит Кожемяко.

10:00 Звучит "Вставай, страна огромная". Почетный караул выносит Российский флаг и Знамя Победы.

Караул прошел перед парадным строем, звучит традиционный «Встречный марш», и с двух концов улицы навстречу друг другу едут белые «Волги». Сейчас они поравняются, и командующий парадом генерал-майор Шарагов сделает доклад командующему ТОФ, а затем адмирал Сергей Авакянц поедет здороваться с военнослужащими.

10:10 Адмирал желает здравия по очереди роте офицерского состава штаба ТОФ, подводникам, морякам, летчикам, морским пехотинцам. Особенно звонкое «Ура» раздается над площадью от сводной роты военнослужащих-женщин.

Дальше курсанты МВД, рота сотрудников ГУФСИ, спасатели, курсанты МГУ им.Невельского, нахимовцы из Владивостока, суворовцы из Уссурийска, юнармейцы, юнги, роты от клуба юных моряков «Варяг» и клуба «Юный патриот Родины», батальон макаровцев ТОВВМУ. Раскатистое «Ура» звучит снова и снова.

10:20 Сергей Авакянц поднимается на трибуну, жмет руки другим почетным гостям, выходит к микрофону: «День победы – праздник, который объединяет все поколения».

Объявляется минута молчания… Барабан отстукивает стрелки часов.

Командующий ТОФ произносит слова: «Слава народу-победителю! С праздником вас! С днём Великой Победы! Войска эхом повторяют троекратное «Ура», сводный военный оркестр исполняет Гимн Российской Федерации.

10:27 И вот оно – начало парада.

Парад Победы во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Проблемы со звуком у ведущих портят впечатление. Нам рассказывают, кто прямо сейчас проходит перед трибуной, но зрители этого не слышат. Только звуки оркестра – ему микрофоны не нужны.

Офицеры ТОФ в парадном строю Фото: Милана СОКОЛ

Парад Победы во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

10:38 Появляется военная техника. Возглавляет механизированную колонну Т-34.

10:43 Наконец-то починили звук, теперь мы можем слышать ведущих. Звук появился вместе с прибытием на площадь машин повышенной проходимости. После немого созерцания парада зрители заметно оживились. Оно и понятно, не только смотреть, но и узнавать историю, куда интереснее.

В параде принимает участие 61 единица военной техники. В составе механизированной колонны - зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортёры БТР-82А буксируемые гаубицы, бронеавтомобили «Тигр», машины технического обеспечения.

На параде - военная техника Фото: Милана СОКОЛ

Бравые парни на БТР Фото: Милана СОКОЛ

10:52 Прохождение механизированной колонны завершено. Но следом едут ретро-автомобили.

10:53 На трибуну вышел губернатор Олег Кожемяко. Обычно речь главы региона звучала до парада, но сегодня сценарий немного изменился. Видимо, из-за проблем с микрофоном, которые были час назад.

«Наша память – мирное оружие. Мы должны помнить всегда, что мы наследники Великой Победы», - говорит Олег Кожемяко.