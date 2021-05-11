Ночь музеев 2021 впервые пройдет в Музее-заповеднике «Владивостокская крепость»

Основные события «Ночи музеев» на Форте № 1, который только в минувшем сезоне был открыт для посетителей, начнутся в 12:00 Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Во Владивостоке 15 мая 2021 года состоится акция «Ночь музеев», которая пройдет на территории Музея заповедника «Владивостокская крепость». Рассказываем, какие мероприятия запланированы для взрослых и детей.

Акция пройдёт под слоганом «Во-первых, это красиво». Крепость Владивосток — удивительное место: величественная рукотворная громада, соединившая когда-то целый город в единую систему, сегодня стала привычной частью нашей повседневной жизни. Непокорная дальневосточная флора здесь соседствует со строгим порядком бетона и металла, и вместе они создают уникальный пейзаж, полный красоты во всех её проявлениях.

Впервые Музей-заповедник «Владивостокская крепость» представит свою программу в акции «Ночь музеев». На Форте № 1 будут оборудованы зоны фуд-корта и отдыха, чтобы гости могли расслабиться и перекусить.

Программа «Ночи музеев — 2021» на Форте № 1

Экскурсия по подземным лабиринтам Форта № 1: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00;

Зона детских игр и мастер-классов: с 12:00 до 19:00;

Игротека от магазина настольных игр «Мосигра»: с 12:00 до 19:00;

Квест «Семейный лабиринт»: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Музыкальная программа

13:00 — Port May;

15:00 — Blues Lime;

17:00 — Vladovski Electric Band;

19:00 — Strelki Chesnoka;

Литературная сцена

13:00, 15:00, 17:00, 19:00.

Фотоохота «Время Первого»

13:00, 15:00, 17:00. Творческое соревнование по созданию фотографий на предложенные темы.

Танцевальный флешмоб «Ну-ка, все вместе»

14:00, 16:00, 18:00:

Фотозона «Семья в кадре»: В течение всего дня

Стоимость билетов: полный — 400 рублей, льготный — 200 рублей.

Для удобства посетителей весь день на маршруте от центра города до объекта Владивостокской крепости и обратно будут курсировать бесплатные автобусы. От Центральной площади до Форта № 1 — каждый час с 11:00 до 22:00. От Форта № 1 до Центральной площади — каждый час с 13:00 до завершения программы «Ночи музеев» (последний автобус отправится от форта по завершению финальной экскурсии, в 00:30).