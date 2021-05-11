«Мимишный» сюрприз: в приморский центр спасения животных подкинули ручного медвежонка в коробке

Кто-то подкинул медвежонка на территорию центра спасения диких животных. Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center

В центре спасения животных «Тигр» в приморском селе Алексеевка неожиданно появился новый постоялец. В этот раз гималайского мишку неизвестные подкинули прямо к шлагбауму перед въездом, видимо решив снять с себя ответственность за подрастающего хищника и избежать проблем с законом. О сиротке, которой примерно 4-5 месяцев, «КП-Владивосток» рассказали специалисты центра.

Подкидыша нашли утром в выходные, когда работники ехали кормить питомцев.

– Перед въездом на территорию заметили коробку. Такие сюрпризы мы уже получали. В прошлом году это была прям обычная практика, нам подкинули нескольких животных. Каждый раз, открывая, думаешь, кто из нее попытается вылететь, либо выскочить, либо исцарапать, либо забиться в угол в страхе...На этот раз оказался медвежонок, который ни царапался, ни боялся, сразу понятно – ручной. Ровесница наших подопечных медвежат. Упитанный и здоровый, но привыкший к человеку. Всего в «Центре «Тигр» сейчас 6 медведей, – поделились сотрудники, уже привыкшие спасать не только тигров, но и косолапых, а также других животных.

Неожиданный сюрприз ждал специалистов. Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center

Нескольких постояльцев в центр привезли работники Охотнадзора. Мишек забрали у браконьеров или изъяли у нерадивых владельцев, которые заводят их не от большого ума, не понимая, как обращаться с подросшими хищниками.

– Они маленькие «мимишные». Их люди подбирают, с ними играют. А, когда они взрослеют, начинают шкодить, причинять неудобства. Это же не собака и не кошка. Вот бывает, избавляются именно таким образом, – сетуют специалисты организации по спасению животных.

Имя новой красотке еще не придумали. Самая большая проблема – медвежонок ручной, и от этой привычки малышку нужно отучать, переключая внимание с человека на собратьев. Подопечные, которые в центре уже не первый день, хорошо усвоили, что при виде людей нужно отходить на безопасное расстояние, или попросту карабкаться повыше. Подкидышу же еще только предстоит научиться уму-разуму у сородичей.

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