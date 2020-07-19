Двоих птенцов аиста подкинули в коробках на обочину дороги в Приморье

19 Июль 2020 2020-07-19T12:30:09+03:00

Птицы были истощены и обезвожены. Фото: Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр»

Сейчас ими занимаются специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр»

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Двух птенцов дальневосточного аиста нашли на обочине дороги в коробках. «Подкидышей» обнаружили инспекторы охотнадзора. Сейчас птицами занимаются специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр».

Как сообщил Центр на своей странице в инстаграме @siberiantiger_center, птенцы находились по дороге в поселок Ярославский в Хорольском районе Приморья. Птиц доставили в тяжелом состоянии, у одного из птенцов наблюдалась сильное обезвоживание.

«Оба птенца ввели себя очень пассивно по отношении ко всему происходящему, даже не поднимая головы. Оба птенца пережили огромный стресс», - говорится на странице.

Сейчас ветеринары пытаются спасти птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU