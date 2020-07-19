Двоих птенцов аиста подкинули в коробках на обочину дороги в Приморье
Двух птенцов дальневосточного аиста нашли на обочине дороги в коробках. «Подкидышей» обнаружили инспекторы охотнадзора. Сейчас птицами занимаются специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр».
Как сообщил Центр на своей странице в инстаграме @siberiantiger_center, птенцы находились по дороге в поселок Ярославский в Хорольском районе Приморья. Птиц доставили в тяжелом состоянии, у одного из птенцов наблюдалась сильное обезвоживание.
«Оба птенца ввели себя очень пассивно по отношении ко всему происходящему, даже не поднимая головы. Оба птенца пережили огромный стресс», - говорится на странице.
Сейчас ветеринары пытаются спасти птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU