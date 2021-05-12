После стрельбы в Казани в Приморье начнутся массовые проверки в школах

Безопасность в приморских школах проверят после трагедии в Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовые проверки пройдут в школах Приморья после стрельбы в Казани, где жертвами вооруженного преступника оказались 9 человек. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов проверить готовность школ к быстрому реагированию в экстренных ситуациях.

– Случившееся – напоминание всем нам о том, что бдительность должна быть на первом месте. Особенно когда вопрос касается самого ценного, что у нас есть – жизни и здоровья детей. Необходимо еще раз внимательно посмотреть, какие меры безопасности организованы в школах, есть ли кнопки экстренного вызова. Еще раз проинструктировать руководство школ и охранные структуры, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Впереди летний отдых, будут работать пришкольные лагеря, необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности, чтобы не допускать подобных трагедий, – отметил Олег Кожемяко.

12 мая в Татарстане объявлено Днем траура. В Приморье во время рабочего совещания в правительстве жертв стрельбы в казанской школе почтили минутой молчания. Ранее об ужесточении мер безопасности в школах Владивостока также заявил глава города Олег Гуменюк.

Напомним, выпускник гимназии №175 в Казани, пришел в родное учебное заведение с ружьем и устроил там настоящую расправу. В результате ЧП погибли 9 человек и больше 20 получили ранения. Некоторые дети находятся в тяжелом состоянии за их жизни сейчас борются врачи.

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