Дернул дверь чужой машины. В Приморье конфликт на парковке обернулся убийством

Тело молодого мужчины нашли в Находке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Настоящий трагедией обернулся конфликт на парковке возле одного из домов в Находке. Банальная невнимательность одного и вспыльчивость другого мужчины обернулась кровавой расправой. «КП-Владивосток» пообщалась с официальным представителем следственного комитета Приморья и узнала, как развивались события в тот роковой день.

Труп молодого мужчины с ножевым ранением обнаружили 12 мая на улице 25 Октября. На место ЧП приехала следственно-оперативная группа и следователи СК, а также полицейские. После осмотра места специалисты стали опрашивать свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые и помогли выйти на след подозреваемого. Благодаря видео удалось установить личности водителя и пассажиров авто, скрывшегося с места преступления.

Как оказалось, трагедия разыгралась буквально на ровном месте.

– Подозреваемый ждал машину своего друга во дворе. Ошибочно подошел к другому авто и дернул дверь. Владелец повел себя агрессивно и стал нападать на оппонента, ударив его кулаком в лицо. Завязалась драка. 55-летний мужчина попытался убежать, но в какой-то момент достал нож и нанес им два удара в область живота и грудной клетки потерпевшего, – прокомментировала «Комсомолке» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Специалисты считают, что потерпевший вел себя агрессивно из-за того, что был пьян. Второй участник конфликта, понимая, что натворил, испугался и попросту скрылся, когда за ним все же приехал друг. С мужчиной уже провели следственный эксперимент на месте, он подробно рассказал о случившемся. Доказать вину подозреваемого помогут экспертизы, сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

ПО ТЕМЕ

В Находке обнаружили труп молодого мужчины

Следователи уже изъяли записи с камер наблюдения, убийцу ищут (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14