Избиение белух в Приморском океанариуме попало на видео

В интернете оказалось видео со спорными методами дрессировки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весьма странные методы тренировки млекопитающих попали в интернет. Судя по видео, кадры сделаны 5 мая, бассейн крайне напоминает тот, что в Приморском океанариуме. На записи некто похожий на местного тренера Дмитрия Б., который как раз дрессирует белух.

На видео отчетливо заметно, как тренер вместе с напарницей приступает к оттачиванию навыков у артистов. Однако последние явно не спешат выполнять команды наставника. В какой-то момент дрессировщик начинает махать руками и ногами, словно отвешивая прицельные удары. Очевидцы утверждают, что тренер ударил обеих белух за то, что те в ответ на подкормку угощением отказались его поцеловать, что используется как важный элемент шоу.

Естественно, что весьма неприятные кадры всколыхнули волну негодования. Записью уже заинтересовались зоозащитники из Free Russian Whales.

– Свидетели, передавшие видео, отмечают, что на нем тренер Дмитрий Васильевич избивает двух взрослых самцов белух. Слева 12 летняя белуха Нил, дрессировщик наносит ему удары кулаком, справа – 13 летний Лир, ему достается ногами. Мы считаем, что подобные методы «дрессировки» могут подпадать под действие статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и готовят обращение в прокуратуру о проведении соответствующей проверки, – поделились представители коалиции «Свободу косаткам и белухам».

«КП-Владивосток» связалась с пресс-службой Приморского океанариума для разъяснения ситуации. По факту инцидента уже проводится внутреннее расследование.

– В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм. Действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное, – рассказал официальный представитель ведомства.

Как отмечают специалисты, каких-либо повреждений в результате действий тренера животные не получили.

Напомним, Приморский океанариум уже не в первый раз оказывается в центре скандала. Помимо ареста экс-директора и целой череды уголовных дел, начиная с момента строительства, которого подозревают в крупной взятке, были и неприятные инциденты с купанием посторонних людей с белухами, гибелью животных и избиением моржа.

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