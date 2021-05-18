Надо попросить Олега Гуменюка написать заявление и искать нового мэра Владивостока - Юрий Трутнев

Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк Фото: Сергей БАЛАНОВ

Похоже, отставка мэра Владивостока – это уже решенный вопрос. Буквально несколько минут назад в здании правительства Приморского края между полпредом Юрием Трутневым и губернатором Олегом Кожемяко состоялся диалог, недвусмысленно намекающий, что нас ждет новый мэр.

Олег Кожемяко сказал, что работа по «Дальневосточной единой субсидии» 2018 года, благодаря которой во Владивостоке сегодня ведется строительство парковок, реконструкция стадиона «Авангард», обновляются фасады домов, организована слабо. Реализация этих планов очень сильно затянута, за два года не состоялся проект по парковкам, в такой же стадии находится стадион «Авангард», хотя, по заверению мэра, спортивный объект должен был сдаться в 2019 году.

«Не сданы детские сады, нам пришлось даже вернуть часть субсидии, потому что подрядчики не выполняли свои обязательства, и город ничего не делал в этом плане. Исходя из этого, хочу с вами согласовать позицию: работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей. Вы также обращали внимание на его работу, я вас тогда просил подождать – была зима, устраняли последствия ледяного дождя. Но сейчас очевидно, что если дальше так продолжать, толку не будет. На развитие города даются деньги, и федеральные, и краевые, но, к сожалению, качественных изменений не происходит. Работа идет, но значимых моментов не видно», – обратился глава Приморья к вице-премьеру.

Юрий Трутнев поддержал Олега Кожемяко, согласившись, что во главе Владивостока должен находиться сильный управленец.

«Я только могу с вами согласиться. Мы эту тему с вами уже обсуждали, я тогда согласился не торопиться, но сейчас, если вы пришли к тем же самым выводам, – конечно, нужно принимать решение. Думаю, что мэр – разумный человек, надо попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, своим опытом сможет изменить Владивосток к лучшему. Указом Президента России Владивосток стал столицей и надо, чтоб он столицей стал для всех живущих на Дальнем Востоке, для всех, кто приезжает сюда, а для этого надо сильно постараться», – подчеркнул полпред Юрий Трутнев.

Этому разговору предшествовала совместная «прогулка» по Владивостоку – Юрий Трутнев вместе с Олегом Кожемяко и Олегом Гуменюком побывали в центре города, где полпред раскритиковал фасады исторических зданий, а затем зашли в «Кванториум». Тут Юрий Трутнев вообще не стал стесняться в выражениях.

Справка "КП"

Олег Гуменюк официально стал главой дальневосточной столицы в марте 2019 года по результатам конкурса. Официально – потому что до этого он несколько месяцев руководил городом с приставкой и.о. А еще ранее, в конце 2018-го, был назначен на должность первого заместителя главы города. Если отставка состоится, то новому главе города придется пройти ту же процедуру - самопрезентация, отбор комиссией и наконец голосование депутатов Думы Владивостока. Выборы мэра Владивостока, напомним, отменили несколько лет назад.