«Взял бы за шиворот подрядчика и мордой засунул»: Юрий Трутнев раскритиковал «Кванториум» во Владивостоке

Кванториум в спешке открыли в декабре 2019 года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который находится во Владивостоке с рабочим визитом, посетил «Кванториум» и ужаснулся состоянию ремонта после года работы. Он увидел отколотую плитку, дыры и трещины на полу и другие недочеты. Узнав, что город направил претензии подрядчику, полпред все же позволил выплеснуться эмоциям.

«Какая претензионная работа? Я бы за шиворот взял подрядчика, сюда бы мордой засунул и сказал бы, что если за неделю не сделает, вообще из города бы. Что такое? Претензионная работа — год… Мы дали федеральные деньги, чтобы город привести в порядок, в том числе детям создать условия для занятий. Это что условия для занятий?» — цитирует Юрия Трутнева ИА PrimaMedia.

Раскритиковал полпред и уровень учебной подготовки.

«32 преподавателя, семь лабораторий, маленькая зарплата. То, что сейчас увидел лабораториях, скажу честно, обычно принято восторг по поводу детского творчества выражать, у меня не получится восторга — слабо. Зачем вам 19 педагогов? Сделайте их семь. По одному человеку — специалисту любящему свое дело, чтобы он ее полностью использовал и получал нормальную высокую зарплату. Можно так сделать? Сделайте, пожалуйста. Если вы говорите, что людям неинтересна низкая зарплата, зачем так делать? Они должны давать детям то, с чем они встретится завтра, выходя во взрослую жизнь. А он дает позавчера. У вас оборудование замечательное, но все, что дети на нем делают — позавчера. Я хочу, чтобы у вас получилось все лучше. Поэтому говорю при губернаторе, главе города, здесь надо поменять. Я заеду, посмотрю, как они все это сделают. К вам просьба — найдите специалистов, привлеките, сделайте так, чтобы у них зарплата была достойная».

Ситуация в детском центре "Кванториум". Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, в январе 2021 года стало известно, что создание детского парка «Кванториум» на Океанском проспекте, 43, во Владивостоке обернулось возбуждением уголовного дела. По информации Счетной палаты, больше 13 миллионов рублей, выплаченные подрядчикам, были необоснованными, учитывая то, что в конечном итоге был получен далеко не тот «Кванториум», который хотелось бы.

Ситуация в детском центре "Кванториум". Фото: ИА PrimaMedia

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