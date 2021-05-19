«Батя снова отжигает»: самый сильный пожарный страны показал супер-отжимания на пределе возможностей

Простые отжимания Анатолию просто неинтересны. Фото: принтскрин видео.

В январе этого года пожарный Анатолий Долецкий покорил TikTok, сняв видео, на котором он стоит в планке на топорах. На странице Анатолия кадры с экстремальным упражнением набрали больше 1 миллиона просмотров, в то время как в группах в сети с огромным количествам подписчиков цифра по просмотрам достигала нескольких десятков миллионов. Так о 37-летнем сотруднике МЧС из Находки, который несколько лет назад ушел на пенсию, но остался в структуре ведомства, узнали далеко за пределами Приморья. Казалось бы, переплюнуть прошлый успех невозможно. Но батя – так называют пожарного в интернете, доказал обратное. На этот раз популярность Долецкого в интернете достигла небывалых показателей.

ПЕНСИОНЕР РВЕТ TIK TOK

Почти 4 миллионы просмотров на странице, как он сам себя называет, самого сильного пожарного страны. Там же появились больше сотни хвалебных комментариев. Несколько десятков миллионов тех, кто увидел видео в других группах в сети. На этот раз рекорд по просмотрам собрало минутное видео, на котором Анатолий показывает пять видов отжимания по уровню сложностей.

- Уровни сложностей были разработаны мной самостоятельно. Многие спортсмены согласятся с тем, что составлены они достаточно объективно. 1 уровень – классические отжимания на брусьях. 2 – отжимание в закрытом горизонте. 3 – отжимание в стойке на руках. 4 – отжимание в горизонте ноги врозь. 5 уровень, самый сложный – отжимание в полном горизонте, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Анатолий Долецкий, пожарный 1 класса МЧС России в Находкинском городским округе. – Если честно, я и сам не ожидал, что видео наберет такое количество просмотров и вызовет такой отклик у подписчиков. Все это я делаю с одной целью – популяризировать спорт.

Анатолий признается, что период восстановление после коронавируса, у него проходит достаточно сложно. Есть осложнения, с которыми ему приходится бороться до сих пор. К счастью, его увлечения TikTok и мотивационными видео о спорте помогают ему отвлечься от этих проблем и вернуть прежнюю физическую форму. Скромность пожарного не мешает подписчикам восхищаться его трудами и писать хлебные оды под публикациями.

«БАТИН КРУГ»

Несмотря на проблемы со здоровьем, у Анатолия большие планы. Пожарный планирует восстановиться и сделать свой авторский комплекс, который будет называться «Батин круг». Он будет представлять собой серию силовых упражнений, которые нужно будет выполнять без перерыва.

- Есть много ребят, с которыми я провожу занятия, и они после нескольких тренировок опускают руки и прекращают ходить. Я понимаю, что они приходят, видят, что я выполняю какие-то силовые упражнения и хотят сразу прийти к такому результату. Лишь единицы понимают, что любой результат – это труд, к которому нужно идти. На это нужно время. Есть воспитанник, которому понадобилось 2,5 года на то, чтобы встать в планку на брусьях на 3 секунды. Все же исходит из индивидуальных особенностей человека. Но я уверен – если есть желание и хорошие показатели по здоровью, нет ничего невозможного, - говорит Долецкий.

Пожарный и после первого видео говорил «Комсомолке» о том, что хочет лишь одного – увеличить спортивное братство, чтобы как можно больше людей были приобщены к этой культуре. Для этого все эти видео, которые имеют какой-то вирусный эффект и набирают миллионы просмотров. К слову, видео Долецкого смотрят больше, чем население всего Приморского края. Поэтому на уровне региона это просто фантастический результат.

- Мне приходилось сталкиваться в жизни с разными проблемами, связанными со здоровьем. Даже был случай, когда пришлось получать мастера спорта с серьезной травмой позвоночника, - говорит батя. – Я никогда не унывал и делал все возможное, чтобы добиться желаемого результата. Советую всем ребятам поступать также. Идти к своей цели несмотря ни на что.

А нам остается только и дальше следить за Анатолием и тем, как простой пожарный из Находки заставляет миллионы людей полюбить спорт.

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