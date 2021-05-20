Молния, ударившая в торговый центр в Уссурийске, связана с коронавирусом - эксперт

Молния может разрушить что угодно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Молния неслыханной силы, накануне ударившая прямо по крыше торгового центра в Уссурийске и частично разрушившая его, взволновала не только местных жителей, но и всех приморцев. «КП-Владивосток» попросила прокомментировать явление Марину Парфенову, главного редактора портала Примпогода, который уже почти два десятилетия оповещает жителей Приморья о капризах небесной канцелярии.

Действительно, разрушение здания вызывает в первую очередь вопрос о его технических характеристиках. А был ли громоотвод?

- По технике безопасности все современные здания должны быть с громоотводом. Нормально ли, что молния попала в здание? Да. Нормально ли, что разрушила его? Вопрос к техническим характеристикам здания, – рассказывает Марина Парфенова.

Специалист также пояснила, почему встреча крыши и молнии была такой разрушительной:

- На протяжении нескольких дней в Уссурийске температура воздуха держалась на отметке +23...+25. Таким образом, крыша была горячей. Вчера вечером прошел холодный атмосферный фронт, в результате столкновения тепла с холодом произошла вспышка в виде молнии. Молния может разрушить что угодно. В данном случае попалась раскаленная крыша.

Однако сама сила явления говорит о фундаментальных процессах, меняющих климат на всей планете. Причем виноваты в них мы, люди:

- Вообще то, что сейчас происходит с погодой на планете, это последствия потепления климата и 2020 года. Когда выбросы в атмосферу были прекращены, природа запустила процессы очищения, а после отмены глобального карантина снова началось загрязнение. И вот такие неожиданные всплески погоды: молния, град, шквал, становятся еще более разрушительными для людей.

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