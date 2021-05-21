«Куда мне? Обратно в СССР?» Жительница Владивостока рассказала, как ее лишали гражданства из-за мужа-итальянца

Марко и Роксана Мельпиньяно женаты уже семь лет. Фото: из личного архива

На этой неделе, 19 мая, живущий во Владивостоке итальянский сыровар Марко Мельпиньяно рассказал невероятную историю о том, как обратился за гражданством РФ, а в результате паспорта лишают его русскую жену. Кому-то история показалась слишком сюрреалистичной, кто-то даже не поверил, что такое может быть. Корреспондент «КП» связалась с героиней рассказа, супругой Марко Роксаной, которая рассказала о ситуации подробней.

«А где вы были 6 февраля 1992 года?»

– Я родилась в Ташкенте в 1989 году, когда Узбекистан входил в состав Советского Союза. Родители у меня оба русские, мой отец – моряк, уже долгое время проживал во Владивостоке, а в 1991 году к нему приехали и мы с мамой. Жили мы в арендованной квартире, потому местная прописка появилась только в 1994 году. Даже сейчас трудно получить прописку в съемном жилье, а в те времена было почти невозможно, - рассказывает Роксана.

Марко и Роксана поженились семь лет назад. Он переехал во Владивосток и начал строить здесь бизнес – производить сыры под своим именем, которое быстро стало известно приморским покупателям. Уезжать сыровар из Приморья не планировал, напротив, решил последовать примеру Стивена Сигала, Жерара Депардьё и Джеффри Монсона – получить российское гражданство. И тут его ждал сюрприз.

– Мы обратились в миграционный центр, чтобы получить гражданство для мужа. После проверки всех его документов начали изучать мои, увидели, что местом рождения указан Узбекистан, и начали задавать вопросы, есть ли в моем свидетельстве о рождении вкладыш, который подтверждает, что я признаюсь гражданкой РФ. Конечно, я привезла его и показала, так же как и свидетельство о рождении, в котором написано «мать – русская, отец - русский». После этого решили уточнить информацию о том, где мы находились 6 февраля 1992 года. Так как прописки не было, то возникло еще больше вопросов. Мне объяснили, что если нет документального подтверждения нахождения человека на территории РФ 6 февраля 1992 года, значит его гражданство необоснованно.

Инспектор с самого начала попыталась нам помочь, посоветовала обратиться в детский сад, поликлинику, поискать хоть какое-то документальное подтверждение на ту злосчастную дату. Она и сама посылала запросы в архивы, кое-какая информация появлялась, вроде журнала регистрации вкладыша или что первую прописку во Владивостоке моя мама получила в 1994 году.

К счастью, паспорт не забрали, инспектор все собранные на меня документы передала в управление, и, судя по всему, управление на словах сообщило, что, скорее всего, будет аннулирование гражданства и изъятие паспорта. Это касается моей мамы, меня и возможно, нашего с Марко сына. Ситуация становится абсурдной. Куда я отправлюсь, лишившись гражданства? Обратно в СССР? – смеется Роксана. – Мне 32 года, я ходила тут в детский сад, школу, работала, платила налоги, мне выдавали паспорт и загранпаспорт, и никогда ни у кого не было даже подозрения на то, что я не могу быть гражданкой России.

Ее будущее Роксане обрисовали примерно так: аннулирование гражданства, изъятие паспорта, установление личности и повторная выдача гражданства и паспорта.

– Из-за всего этого возникает масса бумажной волокиты и трудностей. Я знаю, что мой случай не единичный, но мне неясно, почему люди должны так страдать из-за некорректного закона. Никаких претензий к инспекторам у меня нет, они просто выполняют свою работу, однако ситуация лучше от этого не становится, - говорит девушка.

Вразрез со всеми законами

Значит ли все вышесказанное, что тысячи россиян могут законно лишить гражданства? Вы сами вспомните, где вы были 6 февраля 1992 года? За разъяснениями мы обратились к юристам.

– С учетом отсутствия анализа документов миграционного органа, в которых должна быть изложена причина аннулирования гражданства РФ супруги героя истории, можно лишь предполагать, что либо сам герой излагает не все важные для правового комментария факты, либо сотрудник миграционного органа не знает закон, - говорит партнер юридической фирмы «Инмар» Ксения Рубец.

По ее словам, согласно действующему законодательству, гражданства могут быть принудительно лишены только те граждане, которые получили его по заявлению приобретения иностранным гражданином (лицом без гражданства) гражданства РФ, только по решению суда. Конституция Российской Федерации (ст. 6) закрепляет, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Закон «О гражданстве Российской Федерации» гласит, что гражданство России прекращается в случае добровольного выхода из гражданства, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Но к иным случаям относится только такая ситуация, когда по результатам судебного разбирательства будет установлено, что решение о принятии в гражданство принималось на основании подложных документов или заведомо ложных сведений, предоставленных при обращении лица за гражданством России. На сегодняшний день это единственное законное основание принудительного прекращения гражданства России, но только суд уполномочен установить, являлись ли документы и сведения, предоставленные лицом для получения гражданства России, подложными.

Таким образом, лица, имеющие гражданство России по рождению, полностью подпадают под защиту Конституции России и не могут его лишиться ни при каких условиях, кроме как добровольно от него отказавшись.

- Супруга героя истории не получала гражданство по заявлению: она родилась на территории бывшего СССР, получила паспорт гражданина РФ в установленном законом порядке по достижении 14 лет, затем 20 лет. Ее паспорт является безусловным документом, подтверждающим наличие гражданства, его нельзя просто так взять и «аннулировать». Поэтому я расцениваю указанную ситуацию как выходящую из ряда вон, - комментирует Ксения Рубец.

Могут ли депортировать героиню этой истории? Поскольку возможность лишения ее гражданства РФ уже идет вразрез со всеми существующими в законе процедурами, то в данном случае предугадать действия органа миграции представляется затруднительным.

Что касается ее мужа, Марко Мельпиньяно, то по закону и ему не могут просто так отказать. Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации отклоняются на основании части первой статьи 16 Федерального закона «О гражданстве РФ», если указанные лица: либо выступают за свержение конституционного строя в РФ; осуществляют террористическую деятельность, участвуют в вооруженных конфликтах; имеют ограничения на въезд из-за ранее осуществленного административного выдворения.

- Ни одно из указанных оснований не подходит к этой ситуации. Поэтому мой совет – сразу обращаться за квалифицированной юридической помощью, параллельно писать заявление на незаконные действия должностного лица миграционного органа, принявшего такое решение, в прокуратуру, административное исковое заявление об оспаривании акта такого лица в суд, - говорит Ксения Рубец. - Думаю, что паниковать не стоит, стоит оперативно подготовить необходимые жалобы и заявления, о которых говорила ранее, и доказать незаконность действий со стороны миграции.

КП-Владивосток продолжает следить за развитием событий.

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