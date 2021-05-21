«Я и есть та самая наивная пионерка»: история с письмом из СССР, найденным в заброшенном лагере в Приморье, получила продолжение

Сила интернета и человеческая отзывчивость свершили чудо. Фото: instagram/angelocheckya/marina_yogavl

СЦЕНАРИЙ СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА

История с письмом из СССР, найденным в заброшенном пионерском лагере в Приморье, получила продолжение. Напомним, что началось все с путешествия Александры из Большого Камня по когда-то небывало популярному лагерю «Нептун» на Садгороде. Там дальневосточница и нашла письмо из прошлого. Трогательные строки, адресованные неизвестному вьетнамскому другу, покорили сердце Александры.

В лаконичном письме было столько ностальгии, добра и человечности, что оно не могло оставить девушку равнодушной. Александра сделала несколько снимков и опубликовала их в интернете, даже не предполагая, что активизировала удивительный механизм. Фотографии вызвали бурный резонанс среди пользователей сети. Все хотели знать больше о пионерке, которая написала письмо и о том, как дальше сложилась ее судьба. Финал истории оказался удивительным. Пионерка нашлась. Она переехала, изменила фамилию, но сила интернета не знает границ.

- Я и есть та самая наивная пионерка. В лагере «Нептун» я бывала каждое лето, даже успела застать несколько международных смен. Думаю, письмо создано, скорее всего, в 80-е годы, потому что там такой кривой детской рукой все написано. То есть посланию примерно 40 лет. Дело в том, что я переписывалась с несколькими вьетнамскими друзьями, и мне приходило много писем из Вьетнама в ответ. Почему это письмо не было отправлено и столько лет пролежало в лагере – мне неизвестно, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» та самая пионерка Марина Пекут. – Александра сказала, что других писем там не было. Только одно - мое.

Марина на фотографии в центре. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Марина вспоминает, что международные смены для советских детей были особенными. Ребята даже обменивались в лагере разными подарками. Дальневосточнице особенно запомнилась красивая соломенная корзина, привезенная сверстниками из Вьетнама.

- Тогда же нельзя было махнуть заграницу, поэтому присутствие иностранцев было волнительным. Были у меня и друзья из Вьетнама, с которыми переписывались продолжительнее, чем с другими. Но, к сожалению, связь ни с кем из них не сохранилась, - говорит Марина.

На снимке сама Марина, которая несла олимпийский огонь в пионерском лагере. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Героиня публикации с теплом на сердце вспоминает о годах пионерии. Последняя смена в лагере «Нептун» у Марины была в 16 лет, она до сих пор рассказывает о нем с воодушевлением и трепетом.

«ВЕРНУЛАСЬ ЧАСТИЦА МОЕГО ПРОШЛОГО»

Так вот, найденное письмо вызвало небывалую шумиху в интернете. Пока фотографии кочевали из одной группы в другую, Александра выехала из Большого Камня во Владивосток, чтобы найти тогда еще неизвестную пионерку Марину. Дано: адрес, ее имя с фамилией и невыразимое желание вернуть советские воспоминания их хозяйке. Александра приехала на указанный адрес, только вот ситуация оказалась тупиковой – нынешние жильцы сказали, что семья переехала. Процесс мог остановиться на этом этапе, но нет. Ох уж эти немыслимые возможности интернета. Помните, мы говорили о том, что механизм был запущен?

Снимок сделан в пионерском лагере в 1982 году. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сначала мне написала двоюродная сестра, которая увидела пост в инстаграме. Потом, когда публикация появилась в другой – открытой группе, я зашла и посмотрела сама. Родственники и друзья, которые знают мою девичью фамилию, тоже стали отправлять фотографии, - говорит Марина. - Тогда я вышла на Александру – написала ей сообщение, сказав, что я – та самая пионерка. Так я узнала, что они с супругом поехали в мою прошлую квартиру на Полярной, но мы там не живем где-то с 94-95 года. Воспоминания, конечно, приятные и теплые от лагеря. Я, кстати, была много лет назад в уже заброшенном лагере. Гуляла по территории и ностальгировала. Но письма своего не видела. Мне радостно, что частица моего прошлого нашлась.

То, что письмо из СССР вскоре вернется автору, обрадовало не только саму Марину, но и Александру, которая пошла на приключение, чтобы история оказалась со счастливым концом. Сейчас Марине 50 лет. Выглядит она, конечно, намного младше своего возраста. Это заслуга йоги, которую она сейчас преподает во Владивостоке. Так сложилась ее судьба. Вместе с тем, Марина очень рада, что история ее письма дала возможность советским детям вернуться в СССР и вспомнить добрые моменты из пионерской жизни.

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