Ждите теперь в гости: дикого тигра в Приморье прикормили мясом и колбасой

Краснокнижного хищника угостили свининой и колбасой в Приморье. Фото: скриншот видео c www.instagram.com/amurtigercenter

В сети появилось видео, на котором взрослый, статный амурский тигр чуть ли не с рук уплетает у дороги мясо, которым его угостили люди. Ролик вызвал бурю гневных комментариев как от простых жителей Приморья, так и от зоологов. Дело в том, что происходило кормление не в сафари-парке, а где-то в лесах Приморского края. Автомобилисты, случайно заметившие тигра в кустах у дороги, решили во что бы то ни стало поделиться с краснокнижной кошкой человеческой пищей. Опасно такое поведение тем, что фактически люди сами провоцируют хищников приходить за угощением в населенные пункты.

«Кис-кис-кис»

Как становится понятно из видеоролика, приморцы увидели зверя в дикой природе впервые, и, видимо, решили вознаградить «Ваську» за то, что вышел к людям, куском свинины.

Мясо было щедро сдобрено перцем, о чем упомянули на видео его авторы, заметив, что животное не слишком-то охотно его ест.

Еще немного понаблюдав за «кисой», приятели кинули ему палку Краковской, вдруг порычит в камеру в благодарность.

- Ну хоть рявкни что-нибудь, мымра, - шутливо просил оператор.

Однако тигр голос так и не подал, зато продемонстрировал акробатические способности в прыжке за колбасой. На что приятель мужчины, снимавшего ролик, сообщил, что вообще-то зверь и «на 6 метров может прыгнуть».

Оператор, в свою очередь, признался, что их машина находятся на противоположной от кустов обочине, где-то как раз в семи метрах от хищника, который «хавает свинину свободно». В итоге, насмотревшись вдоволь, друзья попрощались с тигром и отправились восвояси. Где именно в крае произошла встреча и кто эти смельчаки, на момент публикации неизвестно.

Когда сами мясом станут, тогда заорут «Помогите»

Почему же такое везение - встреча с тигром в его естественной среде, на безопасном расстоянии и с возможностью в любой момент нажать на газ и уехать, - вызвало больше негодования, чем радости?

Сотрудники Центра «Амурский тигр», опубликовавшего в своем Инстаграм возмутившую их запись кормления хищника, поясняют:

- Вместо того, чтобы спокойно порадоваться такой удаче, люди бросили хищнику кусок мяса, а потом еще и колбасой поделились. Сейчас это добродушное (и может быть, даже из благих побуждений) «мы покормили тигра», а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там, где люди, там еда, начнется крик и ор «Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!».

При этом в будущем, от сформированной нами же привычки хищников попрошайничать «могут пострадать могут как сами люди, так и тигр, нарвавшись на неадекватов», предупреждают специалисты.

В комментариях приморцы в основном осудили легкомысленное поведение приятелей:

- Собак бездомных кормить не хотят, а тигра в лесу, который не нуждается в их кормежке, кормят. Своей колбаской сами пусть травятся, зачем проблемы с желудком тигру! Найти, наказать этих смельчаков!

- Вот когда сами мясом станут, тогда заорут «помогите»! Но будет поздно!

А кто-то справедливо отметил, что зачастую причина такого поведения – банальное незнание, и призвал включить правила сосуществования с хищниками в образовательную программу:

- В первую очередь, это просвещение нужно в дошкольных и школьных учреждениях. Создавать анимационно-информационные ролики в подобном ключе, документальные и художественные фильмы… Без знаний человек будет продолжать и прикармливать, и провоцировать тигра.

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