«Она могла мстить за детей»: стало известно, почему амурская тигрица терроризировала Хасанский район Приморья

Отловленная тигрица. Фото: Центр Амурский тигр

Визиты амурской тигрицы в села Хасанского района Приморского края начались еще в январе. За время своих набегов она успела полакомиться свиньей, лайками, немецкими овчарками и даже русским спаниелем. По словам жителей села Занадворовка, тигрица съела более 20 собак.

Специалисты сразу же начали отрабатывать сообщения от жителей, только это не помогло. Тигрицу пытались отпугнуть, ликвидировать бездомных собак и несанкционированные свалки, которые могли ее привлечь. Когда стало понятно, что это не сработало, запросили разрешение на отлов. Начальник Управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый был уверен, что «зверь осторожен и умен, но его отлов – это вопрос времени». Конфликтную группу усилили дополнительными специалистами и отправились решать ситуацию.

Местные жители жаловались на нерасторопность инспекторов охотнадзора, однако сами мешали поимке. Была затеяна «охота на живца», во время которой, согласно плану специалистов, тигрица должна была заинтересоваться собакой в клетке и угодить в специальный мягкий капкан. Во время спецоперации в процесс вмешалась сердобольная женщина, которая выпустила собаку. О своем подвиге она сообщила в местную группу в WhatsApp, однако там ее не поддержали, жители села хотели уже спать спокойно. Операцию повторили, на сей раз успешно. Хищницу отправили в реабилитационный центр «Амурский тигр», где было установлено, что она находится в состоянии сильного стресса. Специалисты предполагают, что ее состояние вызвано потерей потомства.

В официальном Telegram-канале Центра «Амурский тигр» появилось сообщение – «Возможно, глубинная причина ее стресса – потеря тигрят. Однако поиски малышей или хотя бы следов их присутствия на месте отлова тигрицы (окрестности Нацпарка «Земля леопарда») результата не дали. Кроме того, собак, которых она убивала, она не утаскивала, следовательно, скорее всего, была одна. Может быть, потеря случилась раньше и сейчас она мстила?»

Ветеринарный осмотр животного в таком состоянии был невозможен, поэтому специалисты приняли решение наблюдать. «Первое время она охотилась только на кроликов и кабанчиков, а оленей игнорировала, – сообщают на официальном канале. – Теперь же начала охотиться и на них, добыв уже трех. Судя по всему, хищница отошла от стресса. Если положительная динамика в поведении продолжится, то скоро проведут ветеринарный осмотр».

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