«Разодрала с него кусок мяса»: мальчик после нападения агрессивной собаки попал в больницу в Приморье

Теперь у ребенка разбилась фобия. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Еще один случай нападения собаки случился в Приморье. На этот раз пострадал ребенок из Заводского. произошло все еще в начале месяца, однако официально найти виновных в этой истории пока не удалось. В этот день 12-летний Максим (имя мальчика изменено – прим.ред.) пошел играть на тарзанку. Там собирается, едва ли не вся местная детвора с этого частного сектора. По дороге обратно домой он услышал со спины громкие шаги. Секунда, и он уже лежит на земле, на его ноге нет куска мяса, а «на горизонте» убегающая коричнево-черная собака.

- Она подбежала сзади, поэтому он не мог предпринять никаких действий. Собака разодрала с него кусок мяса, повалила на землю. Он еле встал. Не мог даже идти, ногу его прям вывернуло от боли. Максим кричал, видимо, это спугнуло пса. К счастью, ему помог сосед, который довел его домой. Когда я его увидела, мне аж самой плохо стало. Рана очень глубокая, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Татьяна Пахомова, мама пострадавшего мальчика. - Мы сразу поехали в травмпункт, оттуда нас отправили в приемный покой. Пока ребенок лежал в больнице, мне позвонил участковый.

Рану пришлось зашивать. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Татьяны, Максим потом опознал «обидчика» в лице соседской собаки. Но ее хозяева заявили о том, что не выпускали ее с цепи. Тем временем, мама мальчика уверена, что их питомец не единожды срывался и нападал на прохожих. Еще в начале месяца полиция проводила проверку по факту всего случившегося.

- Инспектором по делам несовершеннолетних было принято решение об отказе в возбуждении административного производства на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, в виду отсутствия состава административного правонарушения. Законному представителю потерпевшего рекомендовано обратиться в Артемовский городской суд Приморского края по факту причинения материального либо морального ущерба, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Пока не ясно, будет ли Татьяна обращаться в суд, сейчас она направили все силы на то, чтобы избавить сына от посттравматического шока, который породил в ребенке фобию перед всеми собаками. Мама также беспокоится о том, что та же соседская собака может напасть на ребенка помладше. Тогда избежать трагедии будет крайне сложно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она была вся в крови»: что случилось после нападения стаи собак на девочку возле школы в Приморье

Мама узнала о травмированной дочери по телефону (подробнее...)