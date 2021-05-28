Грузовик собрал страйк: массовое ДТП с участием пяти машин во Владивостоке попало на видео

По словам самого очевидца, "один поспешил, а другой не подумал". Фото: facebook/Артем Самсонов.

Массовая авария случилась сегодня, 28 мая во Владивостоке. О ДТП рассказал на своей странице в сети Артем Самсонов, депутат Законодательного Собрания Приморского края. Участниками дорожного инцидента на Прапорщика Комарова, 45, стали пять машин, включая грузовик, который, собственно, и собрал страйк.

Грузовик активировал механизм аварии. Фото: facebook/Артем Самсонов.

Всего пострадали пять машин, включая виновницу торжества. Фото: facebook/Артем Самсонов.

Судя по видео, водитель Mazda Bongo III на большой скорости потерял управление и свернул с центра дороги прямо в припаркованные авто. Механизм уже было не остановить – по цепочке ударялись иномарки, одна за другой. По предварительным данным, в числе пострадавших: Honda Fit, Mitsubishi Pajero, Toyota CH-R и Toyota Vitz. В результате «помялись» пять машин, включая и самого виновника торжества. На момент публикации официальной информации от правоохранителей не поступало.

Стоит отметить, что «парковочная аллея» на Комарова считается крайне невезучей. Например, в сентябре прошлого года на этом же месте неизвестные подожгли несколько машин. Пожар тогда погубил несколько миллионов рублей.

В какую сумму обойдется ремонт машин - пока неизвестно. Фото: facebook/Артем Самсонов.

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