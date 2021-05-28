«По всей тундре лежат мертвые»: названа причина гибели сотен оленей на севере Камчатки

Всего было найдено 353 оленя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Началось все в апреле 2021 года. В конце месяца в сети появилось видео, снятое на севере Камчатки. Как сообщал автор жуткого кино, «по всей тундре лежат дохлые олени». Слова были подкреплены кадрами с места событий. Действительно, животные были разбросаны по местности в хаотичном порядке. Признаков жизни не наблюдалось. Видео тогда наделало много шума, ведь причина массой гибели животных так и не была установлены. Местные жители запаниковали.

Вместе с тем, информация о произошедшем поступила в Россельхознадхзор. Управление организовало проверку. Так, 6 мая специалисты Усть-Хайрюзовского ветеринарного участка КГБУ «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных» приехали на место ЧП и осмотрели трупы животных. Там оказались останки 353 голов. Их находили вдоль берега Охотского моря на расстоянии 5-40 метров друг от друга. На телах были видны раны, но это были следы от расклева птицами и другими дикими животными. Визуально эксперты не увидели никаких признаков заразных болезней, которые могли бы стать причиной трагедии.

Чтобы выяснить, из-за чего погибли 300 оленей, ветеринары взяли отбор проб. Под подозрением была сибирская язва, которая является одной из наиболее опасных видов заболеваний животных.

- После проведения ФГБУ «Камчатская МВЛ» исследований проб, доставленных с места событий, положительных результатов не было выявлено. По результатам исследований почвы и патологического материала, проведенных ФГБУ «Приморская МВЛ» с 13 по 24 мая 2021 года, возбудитель сибирской язвы также не обнаружен, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

В итоге эксперты, получив лабораторные результаты, данные осмотра животных и сведения о том, что толщина снежного покрова в той местности составляла 40-50 сантиметров, сделали вывод – причиной массового падежа оленей стал голод.

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