МидияСаммит, полумарафон «ЗаБег.РФ» и концерт «Би-2»: куда сходить на эти выходные во Владивостоке

Фото: Евгений Кулешов / vlc.ru

В эти выходные 29 и 30 мая во Владивостоке пройдут сразу несколько интересных мероприятий и городских событий. Рассказываем, что можно будет посмотреть и куда отправиться всей семьей.

МидияСаммит (0+)

Фото: musselfest.pacificrussiafood.ru

Место проведения - набережная Спортивной гавани. В 11:00 здесь начнет работать «мидийный» фуд-корт, фермерский маркетплейс «Своё Родное». В гастрономическом шатре пройдут лекции и мастер-классы от шефов. Гости праздника смогут попробовать разные блюда из тихоокеанской сардины иваси, узнают, как разделать ракушку анадару и какие соусы идеально подходят к гребешку.

В субботу всех гостей праздника будут бесплатно угощать пловом, чаем. Участники конкурса «Мидийный спринт» будут поедать мидии на скорость.

В воскресенье можно будет продегустировать продукцию пекарни, мед, «конфеты» из трепанга, а также поучаствовать в розыгрыше призов от партнёра МидияСаммита.

Полумарафон «ЗаБег.рф» (0+)

Фото: Евгений Кулешов / vlc.ru

Спортивное мероприятие пройдет во Владивостоке в воскресенье, 30 мая, а зарегистрироваться для участие можно до 29 мая. Старт будет дан в 15:00, в это время побегут юные спортсмены на дистанцию 1 км. В 16:00 будет дан старт основному полумарафону (21,1 км) и забегу на 10 км. В 16:30 начнется забег на дистанцию 5 км.

Забег начнется на Университетском проспекте, участники смогут пробежать по Русскому мосту. Во время полумарафона будет ограничены движение и парковка автомобилей.

Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка (0+)

Фото: годгермании.рф

29 мая во временном павильоне в центре города на открытой площадке Морского Вокзала можно будет посетить мастер-класс художника Андрея Чугунова "Запечатлевая текучесть момента" и мастер-класс участника выставочного проекта «Монополия на память».

Концерт группы «Би-2» (18+)

Фото: tigredecristal.ru

Группа выступит в субботу, 29 мая в казино Tigre de Cristal, начало в 21:00. В этот день посетить казино удастся далеко не всем. Билетов в свободной продаже нет, получить их можно только на условиях, обозначенных организатором концерта.

Концерт группы «Краски»(18+)

Хиты этой группы играли на всех школьных дискотеках в нулевые. Слова песен «Старший брат», «Он не знает ничего» и «Те, кто любит» многие до сих пор знают наизусть. Концерт состоится в субботу, 29 мая в баре Шибер в 01:00. Стоимость билетов 500 рублей.